    立委楊曜力促縣長陳光復 實現「全澎免健保」競選政見

    2026/02/02 18:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    陳光復競選時提出政見全民免健保，立委楊曜力促實現。（楊曜提供）

    陳光復縣長在競選期間承諾「全澎免健保、湖西鄉優先」的福利政見，廣受澎湖民眾好評與期待。同為民進黨籍的立委楊曜，力促陳光復盡速實現「全澎免健保」政見，也讓未滿65歲澎湖縣民嚐嚐幸福的滋味，更能為連任選情「加分」。

    楊曜表示，這幾年澎湖縣分配到的一般性補助款和普通統籌分配款，比起自己當議員的時候多出很多，以2024年為例，澎湖縣政府由行政院，獲得一般性補助款53.33億，足以支付相關人事費用以及法定福利支出；另有32.77億普通統籌分配款，可供澎湖縣政府編列包括「補助健保費」在內的各項工作。

    其實澎湖縣65歲以上長者的健保費，早在2013年起由中央負責編列預算代繳，因此澎湖縣政府必須負擔的只有65歲以下鄉親的健保費。軍公教人員、勞工、漁會投保人員的保費自付額度僅僅30%，澎湖受惠於特殊的產業結構以上3類投保者，占全縣總投保數74 %。

    以上2個因素，大大減輕縣府相應的財政負擔、降低了陳光復縣長兌現政見的困難度。

    根據楊曜國會辦公室統計，澎湖縣政府每年只需要編列6.5億的預算，就足以讓全體縣民享受免健保費的福利，同時落實縣長的競選政見。6.5億只佔縣府獲得分配普通統籌分配稅款的兩成，也只比澎湖縣政府每年發給長者共15000元的3節禮金預算多出一倍，澎湖縣政府在財政上完全可以負擔。楊曜在擔任立委的第1年，就完成了澎湖縣65歲以上居民免健保費的政見。

    立委楊曜認為全澎免健保費若實施，可讓澎湖人感受幸福的滋味。（楊曜提供）

