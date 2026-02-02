徐欣瑩陣營再嗆國民黨初選不公 無關陳見賢辭不辭職

爭取今年代表國民黨參選新竹縣長的立委徐欣瑩（左一），今天透過辦公室再嗆國民黨黨內初選不公，與新竹縣副縣長陳見賢（右三）有沒有辭縣黨部主委無關。（資料照，記者黃美珠攝）

針對新竹縣副縣長陳見賢今天下午正式辭去國民黨新竹縣黨部主委一事，也爭取代表國民黨投入年底新竹縣長選戰的該黨立委徐欣瑩陣營表示，問題不在於陳見賢辭不辭職，問題關鍵在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反映真實民意，選出最強候選人？徐欣瑩辦公室強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」

針對黨內初選公告，徐欣瑩辦公室指出，他們從未反對73制，是反對僅存在新竹縣、為個人量身訂做的畸形制度。因為新竹縣長選舉黨內競爭已是「球員兼裁判」、「黨部變成個人競選總部」、「黨工皆成助選員」的荒唐鬧劇，是一場充滿作弊的騙局。

徐欣瑩陣營質疑，何以同黨所有縣市長的黨內候選人，至今只有陳見賢1人反對全民調，只敢採用黨員投票73制？國民黨在全國初選中，也僅竹縣採由主委早就布局好的73制？如果連反對不公平制度的智慧與勇氣都沒有，未來如何當地方首長為新竹縣謀福利？

徐欣瑩辦公室還說，輿論指出國民黨會因黑金而發生「一屍五命」的外溢效應，這是很嚴重的危機，黨內「競選同志」（陳見賢）豈能輕輕帶過？國民黨改革是否成功，就看大家是否有勇氣用陽光取代黑金，國民黨2026要勝選，端看是否能推出最強、最清白的候選人。

至於今日被前黃復興黨部主委張蘭澄攻擊她選舉為了私利，徐欣瑩辦公室表示，黨內競選過程迄今收到只有污衊、攻擊、以及用力抹黑，不知「利」在哪？請黨員不要被誤導，反而陳見賢不斷被媒體、民眾質疑參選涉及龐大利益與弊案才該詳細說明。

