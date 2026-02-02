為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    帶隊國共智庫交流 蕭旭岑：兩岸關係將如冬日回暖

    2026/02/02 16:46 記者林欣漢／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑在桃園機場受訪時表示，中國國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，是此行重要的使命。（記者朱沛雄攝）

    國民黨副主席蕭旭岑在桃園機場受訪時表示，中國國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，是此行重要的使命。（記者朱沛雄攝）

    國民黨副主席蕭旭岑今（2日）率團訪問中國，3日將在北京出席由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

    蕭旭岑指出，感謝中共中央台辦大力的支持，國共兩黨暌違了將近10年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。國民黨主席鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平臺，同時也帶著台灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和大陸的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作。

    蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他強調，台灣許多民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，顯示這是台灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播