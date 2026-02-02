帶隊國共智庫交流 蕭旭岑：兩岸關係將如冬日回暖

國民黨副主席蕭旭岑在桃園機場受訪時表示，中國國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，是此行重要的使命。（記者朱沛雄攝）

國民黨副主席蕭旭岑今（2日）率團訪問中國，3日將在北京出席由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，一行人下午抵達下榻酒店。蕭旭岑受訪時表示，到了北京感受到冬日暖陽，如同兩岸關係的回暖，在國共兩黨的努力之下，一定會讓兩岸關係積極回暖，雖然目前仍處於相對冰封的狀態，但是暖意已經顯露出來，這是很好的現象。

蕭旭岑指出，感謝中共中央台辦大力的支持，國共兩黨暌違了將近10年，正式重啟重要論壇智庫的對接，意義重大。國民黨主席鄭麗文交付任務，第一要努力重啟兩黨之間的溝通平臺，同時也帶著台灣的產業以及各個專業領域的專家學者來，希望能夠和大陸的朋友們積極的討論，凝聚共識，互相合作。

蕭旭岑也否認此行可能影響到未來國民黨選舉，他強調，台灣許多民調，支持兩岸恢復溝通交流的民意都將近9成，顯示這是台灣的主流民意，黨內同志也都非常瞭解與支持。

