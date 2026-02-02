臘月十五參香 馬公市長黃健忠率團隊祈願新年度市政推動順行

馬公市公所由市長黃健忠領軍，前往馬公觀音亭臘月參香。（馬公市公所提供）

農曆臘月十五，歲序交替之際，馬公市長黃健忠今（2）日率主任秘書陳志謙、秘書蘇淑娟及主管團隊，前往澎湖觀音亭參香祈福，依循傳統禮制進行上香、獻花、敬茶、敬果及敬財帛等儀程，整體儀式莊重簡樸，為新年度市政推動祈願平穩順行，也向市民與土地致上年終祝福。

參拜行程由觀音亭副主任委員陳光煌、總幹事黃政雄偕同委員林松德、委員陳春華、監察郭愛卿，以及膳食組長呂和承、行政組長吳麗娜、修繕組長吳明庭、行政幹事陳美秀、財務幹事方雅玲等人接待，相關儀程依序進行。

請繼續往下閱讀...

黃健忠表示，臘月參香對市政團隊而言，不只是年節行程安排，更是一個重新整理施政節奏的重要時刻。他指出，城市治理的核心，在於長期穩定與日常累積，市政工作不追求表面的熱鬧，而是把每一項該做的事情一件一件完成，讓市民在生活細節中感受到秩序與安心。

參拜後，市政團隊與觀音亭管理團隊進行交流。黃健忠代表市政團隊，致贈馬公市吉祥物鑰匙圈、馬年紅包袋及茶葉禮盒，作為年節心意與城市象徵，表達對觀音亭長期守護地方信仰與文化日常的尊重，也象徵公部門與民間力量之間良性的互動關係。

黃健忠強調，市公所將在既有制度架構下，持續穩健推進各項民生與社會照顧工作，並與在地宗教團體及民間組織保持良好互動，讓公共資源與民間善意各自發揮功能、彼此補位，共同守住馬公市最重要的日常，即生活安定與公共治理的信任基礎。

馬公市長黃健忠致贈香油錢，由觀音亭副主委陳光煌代表接受。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法