前黃復興黨部主委：徐欣瑩把國民黨當選票提款機 憂竹縣藍天變綠地

前黃復興黨部主委張蘭澄。（記者黃美珠攝）

前黃復興黨部主委張蘭澄今天在國民黨新竹縣黨部，手持列印下的徐欣瑩臉書「反對黑箱初選、徐欣瑩誓與縣民同行」一文，質疑徐欣瑩近期不滿初選制度而展現的強硬態度是投機主義，不是一個價值的堅持。張蘭澄認為，徐欣瑩把黨當作選票的提款機或是參選平台，一旦平台不順她的意，就以破壞黨部團結的姿態，缺乏政黨政治的基本倫理。他以黨齡62歲的老黨員身分，呼籲徐欣瑩不要因個人私利，讓新竹縣的藍天變成綠地。

張蘭澄說，軍人最重視的就是忠貞、忠誠，這在戰場上是守護國家最後的一道防線，在政治上作為從政者最基本的脊梁骨，最看不起的就是投機取巧、見風轉舵者。

請繼續往下閱讀...

張蘭澄說，徐欣瑩不是第一次對國民黨不滿。2012年他任黃國興黨部主委，攜手上國民黨新竹縣黨部、黃國新黨部，幫徐欣瑩拿到了全國第一高票當選立委的榮耀，她卻在2015年國民黨衰退時背棄國民黨，自創民國黨。這讓他對徐欣瑩留下：是不是有資源就留在黨，沒有糖吃的時候就退黨？的想法；當時大家對她退黨的解讀，就是她要跟親民黨主席宋楚瑜搭檔競選總統副總統，可見徐欣瑩為的不是全民利益、全縣的福利。

他也說，2022年徐欣瑩重回國民黨宣稱要團結力量，但一遇到初選競爭就立刻翻臉抗爭，顯示出她重回國民黨只是把黨當作選票的提款機或是參選平台，一旦平台不順她的意就以破壞黨部團結的姿態，缺乏政黨政治的基本倫理。她頻繁的轉變，那是不是可以把她視為個人政治野心凌駕於黨國利益？對國民黨的忠貞黨員來說怎能認同支持一個「隨時準備離家出走的黨員」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法