李貞秀未棄中國籍明就職立委 謝志偉用婚姻比喻轟：誰會結這種「昏」？

中國籍配偶李貞秀明（3）日將遞補就任民眾黨籍不分區立委，卻尚未放棄中華人民共和國國籍，引發爭議。對此，駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉今（2）日發文比喻，就在結婚前一天，卻發現另一半早已與他人結婚多年，婚姻狀態至今未「中」斷，不但堅稱「離不了」，還反怪你家「規矩多」，直言「很想知道有哪個白痴會繼續結這個『昏』？」

立法院民眾黨團此次遞補6位不分區立委，將於2月3日宣誓就職，其中包括尚未出具「申請放棄國籍」相關證明的中配李貞秀。若主管機關內政部認定其就職無效，李貞秀未來向各部會調閱資料時，行政機關將無法配合。對此，民眾黨批評民進黨以出生地進行歧視打壓，綠委王定宇則反嗆「落地生根，那就遵守我國法律，很難嗎？」

謝志偉今天在臉書粉專發文表示，有關放棄中國籍的問題，就像在結婚前一天發現另一半早已與別人結婚多年，其婚姻狀態至今未「中」斷。對方不但堅稱「離不了」，還怪你家「規矩多」！讓他不禁直呼，「很想知道有哪個白痴會繼續結這個『昏』？」

此外，謝志偉1月30日也曾針對李貞秀未放棄中國籍卻欲擔任我國立委一事發文指出，在歐盟普遍認知，中國早已視中華民國不存在，千方百計要併吞台灣。結果，人家持續為台灣讚聲，但在台灣的國會，卻可以有中國人決定如何（不）捍衛台灣。

