為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨屏縣基層參選登記 蔡侑庭、李清聖、潘筱潔要拚議員

    2026/02/02 16:18 記者葉永騫／屏東報導
    縣長周春米前祕書蔡侑庭參選第一選舉區縣議員。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米前祕書蔡侑庭參選第一選舉區縣議員。（記者葉永騫攝）

    民進黨屏東縣黨部今天開始受理縣議員、鄉鎮市長等基層參選登記，今天完成登記的有參選縣議員的縣長周春米前祕書蔡侑庭、前縣議員李清聖、縣議員洪明江助理潘筱潔，參選內埔鄉長的有前客務處長李明宗、參選竹田鄉長的現任竹田鄉祕書鍾定豪等人，而整個登記日期到6日截止。

    現年32歲的蔡侑庭曾擔任縣長周春米祕書，這次要參選第一選舉區屏東市，可說是年輕世代參選，希望展現年輕世代願意接棒及承擔公共責任的決心，要打造屏東更有競爭力及更有溫度的未來。

    前縣議員李清聖則是從政資歷豐富，在擔任縣議員及民黨縣黨部主委時表現優異，但本屆參選屏東市長時落敗，這次決定重新出發，回歸參選第一選舉區縣議員。

    潘筱潔則是參選第三選舉區潮州、內埔的縣議員，其曾任現為海委會主委管碧玲的立委助理，社工出身的她長期深耕基層與偏鄉服務，主張青銀共居與社福升級，打造幸福屏東。

    李明宗則是辭去縣府客務處長參選內埔鄉長，展現到地方服務的熱忱和決定，了解地方可以爭取到最大的資源。

    現任竹田祕書鍾定豪參選竹田鄉長則是希望讓竹田的建設更完善，要以無縫接軌的方式讓竹田更加的進步。

    前縣議員李清聖回鍋參選縣議員。（記者葉永騫攝）

    前縣議員李清聖回鍋參選縣議員。（記者葉永騫攝）

    縣議員洪明江助理潘筱潔參選第三選舉區縣議員。（記者葉永騫攝）

    縣議員洪明江助理潘筱潔參選第三選舉區縣議員。（記者葉永騫攝）

    前縣府客務處長李明宗參選內埔鄉長。（記者葉永騫攝）

    前縣府客務處長李明宗參選內埔鄉長。（記者葉永騫攝）

    竹田鄉祕書鍾定豪參選竹田鄉長。（記者葉永騫攝）

    竹田鄉祕書鍾定豪參選竹田鄉長。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播