國人赴港澳旅遊風險增 陸委會：避免非必要旅行

陸委會表示，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行。（資料照）

因應寒假及春節假期旅遊旺季，陸委會今日表示，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品與台灣的規範不同，提醒民眾前往或過境港澳，切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等，避免觸法而影響既定行程。

陸委會說明，考量港澳情勢變化及當地法令規定與執法趨勢，目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議民眾避免非必要旅行，且須留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，並注意個人及隨身物品安全。

陸委會舉例，例如手機、個人電腦是否存有可能被搜查或沒收、甚至入罪的內容，建議在台先備份後刪除。倘在港澳期間遇急難事件，可撥打該會香港辦事處24小時緊急聯絡電話852-6143-9012或澳門辦事處24小時緊急聯絡電話853-6687-2557尋求協助。

陸委會指出，國人赴港澳前宜審慎評估前往或過境港澳行程及風險，相關資訊可參閱該會官網設置的「中港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」、「國人赴中港澳風險專區」、「政府因應『港版國安法』專區」，並於出發前至陸委會「國人赴中港澳動態登錄」系統進行登錄。

