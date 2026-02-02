為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    緊盯國防自主！ 顧立雄春節前夕慰勉軍備局202廠、頒贈慰問金

    2026/02/02 16:25 記者黃靖媗／台北報導
    國防部長顧立雄2日實地了解軍備局第202廠砲彈生產過程。（圖由國防部提供）

    國防部長顧立雄2日實地了解軍備局第202廠砲彈生產過程。（圖由國防部提供）

    農曆春節將至，國防部長顧立雄今（2）日上午慰勉軍備局202廠、規格鑑測中心等北部軍備單位官兵，提前祝賀官兵們新春佳節愉快、頒贈慰問金，並肯定單位整年來為守護國防安全、戮力軍備生產做出的努力與貢獻，也強調國防自主是當前重要政策方向。

    顧立雄上午先後赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，聽取任務簡報，實地了解產線運作概況；同時代表三軍統帥總統賴清德慰勉官兵，感謝大家堅守崗位，讓國人得以安心過年。

    顧立雄指出，軍備局第202廠肩負國軍多型彈藥研製與生產重任，相關作業屬高風險工作，單位務必要將安全防護視為首要，落實火工作業安全規範，完善作業流程、持續引進新式防護裝備，建構安全職場環境，強化人員教育訓練與災害應變處置能力，確保任務安全無虞。

    顧立雄強調，國防自主是當前重要政策方向，軍備扮演關鍵角色，期勉官兵持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求。

    顧立雄也提前向全體官兵祝賀新春佳節愉快，感謝大家長年堅守崗位、辛勞付出，並祝福官兵及眷屬馬年行大運、闔家平安。

    國防部長顧立雄頒贈慰問金。（圖由國防部提供）

    國防部長顧立雄頒贈慰問金。（圖由國防部提供）

    國防部長顧立雄視導規格鑑測中心。（圖由國防部提供）

    國防部長顧立雄視導規格鑑測中心。（圖由國防部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播