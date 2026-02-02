緊盯國防自主！ 顧立雄春節前夕慰勉軍備局202廠、頒贈慰問金

國防部長顧立雄2日實地了解軍備局第202廠砲彈生產過程。（圖由國防部提供）

農曆春節將至，國防部長顧立雄今（2）日上午慰勉軍備局202廠、規格鑑測中心等北部軍備單位官兵，提前祝賀官兵們新春佳節愉快、頒贈慰問金，並肯定單位整年來為守護國防安全、戮力軍備生產做出的努力與貢獻，也強調國防自主是當前重要政策方向。

顧立雄上午先後赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，聽取任務簡報，實地了解產線運作概況；同時代表三軍統帥總統賴清德慰勉官兵，感謝大家堅守崗位，讓國人得以安心過年。

顧立雄指出，軍備局第202廠肩負國軍多型彈藥研製與生產重任，相關作業屬高風險工作，單位務必要將安全防護視為首要，落實火工作業安全規範，完善作業流程、持續引進新式防護裝備，建構安全職場環境，強化人員教育訓練與災害應變處置能力，確保任務安全無虞。

顧立雄強調，國防自主是當前重要政策方向，軍備扮演關鍵角色，期勉官兵持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求。

顧立雄也提前向全體官兵祝賀新春佳節愉快，感謝大家長年堅守崗位、辛勞付出，並祝福官兵及眷屬馬年行大運、闔家平安。

國防部長顧立雄頒贈慰問金。（圖由國防部提供）

國防部長顧立雄視導規格鑑測中心。（圖由國防部提供）

