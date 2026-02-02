南市南關線可能增1席 許又仁宣布投入議員選舉

前南市議員許又仁，宣布將捲土重來，投入南關線議員選舉。（資料照）

今年台南市第5屆市議員選舉，其中，第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）應選6席，外傳因人口減少，可能減少1席剩5席，而11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區）南關線則因人口持續增加，可能增加1席。目前擔任民進黨市長參選人陳亭妃團隊執行總監的前議員許又仁，今天宣布將捲土重來，投入南關線議員選舉。

無黨籍的許又仁，南一中、台師大畢業，曾任永康國中老師、台南市教育產業工會理事長及全國教師會理事。過去擔任議員期間，多次獲評鑑為優質議員，本屆議員選舉，他獲得1萬1千多票，以落選頭意外落馬。

南關線目前有5席議員，民進黨3席，無黨籍2席。未來如果增加1席，將變成6席，競逐者眾多。其中擔任陳亭妃團隊執行總監的許又仁，近來勤跑基層，今天他宣布將投入下屆議員選舉。

許又仁表示，民進黨市長初選期間，他情義相挺陳亭妃並順利出線。陳亭妃未來的政見，他若擔任議員更有責任負起監督之責，並督促、落實。尤其未來南關線沙崙地區的發展及捷運的施作，以及對勞工權益的保障，對地方的發展非常重要，這均需要專業、認真的議員問政，才能為地方爭取權益及建設。

對於南關線是否增1席，許又仁表示，目前仍是未知數，但他會全力以赴，以專業、認真扮演好議員的角色。

南市民政局表示，議員之應選名額依人口變動而調整，這屬法定原則。依據《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，各選舉區應選名額的計算，應以選舉投票日前第6個月月底的戶籍登記人口數為基準。換言之，台南市第5屆議員選舉於民國115年11月舉行，則須以115年5月底的戶籍人口統計資料進行應選名額計算。

