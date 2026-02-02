重返前鎮、小港 陳信瑜表態參選高雄市議員

曾任4屆高雄市議員的前北市勞動局長陳信瑜，今表示為完成對鄉親託付，正考慮參選下屆高市議員。（資料照）

曾任4屆高雄市議員的前北市勞動局長陳信瑜，今表示為完成對鄉親託付，正考慮參選下屆高市議員，至於是否參與民進黨黨內初選？還在評估。

陳信瑜今年57歲，曾任4屆高市議員（前鎮區、小港區），2020年擔任台北市勞動局長，2022年涉特別費不實遭搜索約談後請辭獲准。

她日前在臉書PO文提到，前鎮小港唯一支持陳信瑜，革新透明馬上問政，但需要兄弟姐妹們重新歸隊堅心相挺，讓她有機會再為高雄良心、海洋首都而戰；並強調跑攤是心意，問政是目的，革新是不斷進步，透明更是人民的權利。

態度明確的PO文也引起不少回響，鄉親留言「好的人應該出來」、「雙手支持」、「重出江湖流浪貓狗有救」、「妳的當選，將是選民之福」；也有支持者提醒「現在這區很硬…不好選」，陳信瑜回覆「選對人最重要」。

陳信瑜今證實考慮參選下屆高市議員，主要是回來高雄2年多，仍接到不少服務案件，加上鄉親們熱情相挺與鼓勵，打動她再投入選戰的意念，相信以自己擔任過機要、市議員、政務官的完備經驗，可以為地方、為基層提供更實質的幫助。

她同時提到自己仍是民進黨員，但仍在評估是否參與民進黨黨內初選，4日就是領表登記日，還有一點時間可以想想。

高市前鎮小港區共有8席現任議員，陳致中因案解職後，目前國民黨3席、民進黨2席、台聯1席、無盟1席；民進黨下屆預計提名3席，表態黨內初選者除鄭光峰、黃彥毓2現任議員，還有黃敬雅、黃雍秀、林浤澤、吳昱鋒。

