賴清德批在野強推修法「因人設事」 黃國昌：一國總統帶頭造謠

總統賴清德今（2日）早親赴台北郵局慰勉同仁辛勞，他接受媒體聯訪時表示，立法院在野黨團上會期末強推立法院組織法、衛廣法及黨產條例修正案是「因人設事」，呼籲國民評評理。對此，民眾黨主席黃國昌中午指出，一國總統帶頭造謠對他們並不公平，反批民進黨過往國務機要費除罪化等修法，才是真正的「因人設事」。

賴清德總統今早赴台北北門郵局慰勉郵務人員辛勞，他在受訪期間表示，立院在野黨團封殺中央總預算、國防特別條例，並強力通過「顏寬恒條款」、「中天條款」及黨產條例，稱此舉是「因人設事」，希望國民評評理，並喊話立法院長韓國瑜發揮協調功能，儘速讓重大預算通過審議。

黃國昌今午於資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」指出，立院組織法修法聚焦助理進修、年資與專業保障提升、且下屆立委才適用新規，民進黨立委莊瑞雄更稱該條文並無除罪化效果，宣稱賴清德所指的「顏寬恒條款」並不符事實；還反嗆民進黨過去推動國務機要費等修法才是因人設事，要他們拿條文出來好好比對比對。

此外，針對外界質疑是「中天條款」的衛廣法修正案，黃國昌表示，此修正案是要釐清電視台遭撤照後，如何依法還原權利，藉此反駁賴清德說法，更進一步批評民進黨試圖運用網軍、側翼進行政治操作，混淆大眾視聽。

至於黨產條例修正案，黃國昌說，民眾黨的黨產條例修法，是將原附隨組織財務、人事、業務3項指標認定標準收緊，雖與國民黨版再修正動議不同，但仍維持其立場。黃國昌還以救國團為例，表示該組織在1990年代起就已轉為公益團體、不再隸屬國民黨，並在COVID-19疫情期間支援政府防疫隔離工作，直言轉型正義立場不變，但應確實處理真正的不當黨產，而非濫殺無辜。

