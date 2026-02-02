民進黨基隆市美女議員許睿慈貼聲明 「不爭取市議員連任」

民進黨基隆市議員許睿慈（圖左）透過新聞群組，發布「我將不爭取市議員連任」聲明。（圖為基隆市議員許睿慈提供）

上週五（30日）民進黨基隆市議員領表登記截止，外界看好的中正區議員許睿慈卻沒有登記，引爆外界關切，網路坊間傳言不斷，許睿慈今天（2日）打破沉默，在新聞群組上貼聲明「我將不爭取市議員連任」，讓基隆市議員選舉再掀起漣漪。

民進黨基隆市黨部辦理市議員參選登記作業，中正區應提名2人，現任黨籍議員張顥瀚、許睿慈都未登記，也無新秀領表，形成「真空」局面。張因涉案仍在法院審理中，外界理解未登記可能理由，但許睿慈問政和服務都受肯定，未登記原因眾說紛紜。

請繼續往下閱讀...

許睿慈說，她始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度。她表示，在任期中，將自身醫事背景轉化為具體行動，推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，優於中央規定，使基隆市校園營養師涵蓋率達到全國第一。

這不僅提升餐食的營養品質，也讓營養教育能長期、系統性地進入校園，在長照政策上，她爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任兩年內即完成選前承諾：優化長照服務，讓資源銜接更順暢，減輕照顧者的壓力，實質守護市民在不同生命階段的健康與尊嚴。

在交通正義與通勤安全上，當市府僅補助青年電動機車，卻長期忽視老舊公車所帶來的安全風險時，她持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。她向總統建言優化長照給支付制度、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權的長期問題。她深知公共治理的重量，對於是否參選，她始終選擇慎重以對。

外界關注許睿慈擔任議員，為什麼不競選連任？她說，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代對公共事務本身的關注。許睿慈說，她將不爭取市議員連任，但無論是否在議員的位置上，都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。形式將改變，但初衷不變，會繼續為大家努力，為城市盡責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法