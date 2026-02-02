為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨基隆市美女議員許睿慈貼聲明 「不爭取市議員連任」

    2026/02/02 15:20 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市議員許睿慈（圖左）透過新聞群組，發布「我將不爭取市議員連任」聲明。（圖為基隆市議員許睿慈提供）

    民進黨基隆市議員許睿慈（圖左）透過新聞群組，發布「我將不爭取市議員連任」聲明。（圖為基隆市議員許睿慈提供）

    上週五（30日）民進黨基隆市議員領表登記截止，外界看好的中正區議員許睿慈卻沒有登記，引爆外界關切，網路坊間傳言不斷，許睿慈今天（2日）打破沉默，在新聞群組上貼聲明「我將不爭取市議員連任」，讓基隆市議員選舉再掀起漣漪。

    民進黨基隆市黨部辦理市議員參選登記作業，中正區應提名2人，現任黨籍議員張顥瀚、許睿慈都未登記，也無新秀領表，形成「真空」局面。張因涉案仍在法院審理中，外界理解未登記可能理由，但許睿慈問政和服務都受肯定，未登記原因眾說紛紜。

    許睿慈說，她始終相信，公共服務不是頭銜，而是真正解決問題、改善制度。她表示，在任期中，將自身醫事背景轉化為具體行動，推動北台灣首部「學校午餐自治條例」，讓校園營養師突破班級數限制，優於中央規定，使基隆市校園營養師涵蓋率達到全國第一。

    這不僅提升餐食的營養品質，也讓營養教育能長期、系統性地進入校園，在長照政策上，她爭取整併長照業務，促成長照所成立，上任兩年內即完成選前承諾：優化長照服務，讓資源銜接更順暢，減輕照顧者的壓力，實質守護市民在不同生命階段的健康與尊嚴。

    在交通正義與通勤安全上，當市府僅補助青年電動機車，卻長期忽視老舊公車所帶來的安全風險時，她持續要求市府正視公共運輸體系的結構性問題，最終促使市府承諾全面汰換全市老舊公車。她向總統建言優化長照給支付制度、爭取老舊漁船補助回應港區泊位與漁工勞權的長期問題。她深知公共治理的重量，對於是否參選，她始終選擇慎重以對。

    外界關注許睿慈擔任議員，為什麼不競選連任？她說，當政治討論不斷被過度導向負面想像，各種揣測、抹黃、抹黑，失焦的網軍操作，往往取代對公共事務本身的關注。許睿慈說，她將不爭取市議員連任，但無論是否在議員的位置上，都會以不同的身分，持續投入公共議題、監督政策、服務市民。形式將改變，但初衷不變，會繼續為大家努力，為城市盡責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播