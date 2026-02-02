蘇澳鳳凰水災募到1150萬 日本姐妹市跨海馳援

蘇澳鳳凰水災募款，日本姊妹市跨海馳援展現深厚情誼。（圖由蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮去年鳳凰颱風水災，帶來慘重災情，鎮公所開設捐款專戶，今天（2日）公布募款金額，2個半月有267筆捐款，合計1150萬多元。鎮長李明哲承諾，各界捐助的救命錢，會全數用在受災戶補助與家園復建。

去年11月11日，鳳凰颱風強降雨造成蘇澳市區大淹水，鎮公所災後開設「鳳凰颱風1111水災」捐款專戶，募款活動已經截止，募到總額1150萬6421元。

此次募款時間去年11月17日到今年1月30日，蘇澳仁愛基金提撥500萬元，南方澳進安宮捐助200萬元。蘇澳日本姐妹市方面，沖繩縣石垣市捐款折合台幣30萬5000多元，千葉縣館山市25萬8000多元，另愛媛縣西予市長、宇和島市長、八幡浜市長、愛媛縣經濟同友會跨海捐款合計1萬1000多元。

蘇澳鎮公所表示，蘇澳歷經水患考驗，見證各界愛心與海外姊妹市堅定情誼，無論是百萬善款挹注，或點滴匯聚的個人捐款，都是支持蘇澳重生的重要推手，捐款專戶每月捐款金額，公告於蘇澳鎮公所官網供大眾查閱，後續依公益勸募條例規定辦理公開徵信，並將徵信資料函報宜蘭縣政府備查。

李明哲表示，各界捐助的救命錢，承載著國內外善心人士對蘇澳的愛心，公所團隊會嚴謹執行專款專用原則，把經費用在水災受災戶補助與家園復建，絕不挪作他用。

蘇澳鎮長李明哲（右）上個月赴石垣市參訪，市長中山義隆（左）交付為蘇澳水災籌募的善款。（圖由蘇澳鎮公所提供）

南方澳進安宮捐助200萬元，協助蘇澳淹水地區災後復建。（圖由蘇澳鎮公所提供）

去年11月11日，鳳凰颱風強降雨造成蘇澳市區大淹水。（圖由蘇澳鎮公所提供）

