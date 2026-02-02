李貞秀注意！這些民代「不放棄中國籍」遭解職

中配出身的民眾黨籍李貞秀明日將在立法院宣誓就職，但她尚未申請放棄中國籍證明引發爭議。（資料照，擷取自李貞秀臉書）

中配出身的民眾黨籍李貞秀明日將在立法院宣誓就職，但李貞秀尚未申請放棄中國籍證明引發爭議。不過，除李貞秀外，擁有中配身分的南投縣前議員史雪燕、花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華等人，也因未在就職前辦理放棄中華民國以外國籍被解除議員公職、解職。

據「國籍法」規定，中華民國民選公職當選者，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，否則不得繼續擔任公職。

內政部去年查核議員與里長等民代身分後，發現5名村里長具中華人民共和國國籍，因此去函主管機關區公所，須按照國籍法與戶籍法規定辦理。

其中，花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華因被查出仍具中華人民共和國國籍，遭富里鄉公所於2025年8月1日解除村長職務；不過，鄧萬華不服處分提起訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會於10月撤銷原解職決定，要求富里鄉公所重新為適法處分。

除花蓮案，另有4位村里長也未辦理放棄中國籍，但鄉鎮區公所包含台北市松山區公所、新北市土城區公所、新北市中和區公所、桃園市新屋區公所皆未辦理解職動作。內政部去年11月表示，經內政部多次催促，並針對地方政府所提出來的疑義說明後，因公所怠於辦理解職事務，台北市、新北市、桃園市、花蓮縣府沒有盡到指揮監督職責，因此內政部已在去年5月函送監察院查處。

此外，同樣擁有中配身分的南投縣前議員史雪燕，在民國110年遞補成為南投縣首名新住民縣議員，111年競選連任落敗，任期至111年12月24日結束，任職僅約1年4個月。內政部去年12月以史雪燕未依國籍法規定，就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，而解除史雪燕的議員公職。爾後，史雪燕提起訴願，但於去年4月被駁回。

