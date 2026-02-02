為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀注意！這些民代「不放棄中國籍」遭解職

    2026/02/02 15:19 記者林哲遠／台北報導
    中配出身的民眾黨籍李貞秀明日將在立法院宣誓就職，但她尚未申請放棄中國籍證明引發爭議。（資料照，擷取自李貞秀臉書）

    中配出身的民眾黨籍李貞秀明日將在立法院宣誓就職，但她尚未申請放棄中國籍證明引發爭議。（資料照，擷取自李貞秀臉書）

    中配出身的民眾黨籍李貞秀明日將在立法院宣誓就職，但李貞秀尚未申請放棄中國籍證明引發爭議。不過，除李貞秀外，擁有中配身分的南投縣前議員史雪燕、花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華等人，也因未在就職前辦理放棄中華民國以外國籍被解除議員公職、解職。

    據「國籍法」規定，中華民國民選公職當選者，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，否則不得繼續擔任公職。

    內政部去年查核議員與里長等民代身分後，發現5名村里長具中華人民共和國國籍，因此去函主管機關區公所，須按照國籍法與戶籍法規定辦理。

    其中，花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華因被查出仍具中華人民共和國國籍，遭富里鄉公所於2025年8月1日解除村長職務；不過，鄧萬華不服處分提起訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會於10月撤銷原解職決定，要求富里鄉公所重新為適法處分。

    除花蓮案，另有4位村里長也未辦理放棄中國籍，但鄉鎮區公所包含台北市松山區公所、新北市土城區公所、新北市中和區公所、桃園市新屋區公所皆未辦理解職動作。內政部去年11月表示，經內政部多次催促，並針對地方政府所提出來的疑義說明後，因公所怠於辦理解職事務，台北市、新北市、桃園市、花蓮縣府沒有盡到指揮監督職責，因此內政部已在去年5月函送監察院查處。

    此外，同樣擁有中配身分的南投縣前議員史雪燕，在民國110年遞補成為南投縣首名新住民縣議員，111年競選連任落敗，任期至111年12月24日結束，任職僅約1年4個月。內政部去年12月以史雪燕未依國籍法規定，就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，而解除史雪燕的議員公職。爾後，史雪燕提起訴願，但於去年4月被駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播