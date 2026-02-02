為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    挨轟拿盜版Labubu 吳欣岱反批蔣市府放任違規進口玩具橫行

    2026/02/02 14:32 記者董冠怡／台北報導
    吳欣岱質疑，蔣市府放任違規進口玩具在市區橫行？中國國民黨是在掩護非法嗎？（圖取自吳欣岱臉書）

    吳欣岱質疑，蔣市府放任違規進口玩具在市區橫行？中國國民黨是在掩護非法嗎？（圖取自吳欣岱臉書）

    台北燈節與中國潮玩品牌「泡泡瑪特」合作，登上西門展區，台灣基進台北內湖、南港區議員擬參選人吳欣岱日前批評，市長蔣萬安配合對岸軟性統戰，消耗台灣文化整體性，事後挨轟過去曾抱「Labubu」玩偶合影根本雙標，而且疑似盜版。對此，吳欣岱今回應，照片是一年前逛夜市夾娃娃夾到，當時只覺造型特殊得知是中國娃娃就扔一邊，質疑蔣市府放任違規進口玩具在市區橫行，竟還政治攻擊受害的消費者，反控國民黨邏輯失控。

    吳欣岱表示，跑完行程才發現深藍群組已攻擊到翻天，國民黨還特別發文製圖說她買到盜版「Labubu」，那張照片是一年前跟小朋友逛夜市夾到的，當時只是覺得造型特殊，被提醒才知是中國娃娃，就扔在一邊不給小孩接觸，看到國民黨的圖才從深櫃裡翻出來，發現這不是盜版，根本是不合格的玩偶。

    吳欣岱指出，根據商品檢驗法，在台灣進口販售的絨毛玩具須經商品檢驗，在商標上貼有產品檢驗合格標章，但此玩偶沒有；且依台北市自助選物販賣事業管理自治條例規定，主管機關為商業處，不得擺放違禁品，台北市政府有權稽查，市民買到不合規的玩具，應加強執法，怎會反過來譏笑？

    她質疑，放任違規進口玩具在市區橫行，國民黨是在掩護非法嗎？先前多次分享國內外消費者組織所做的檢驗，中國玩具都是塑化劑超標的大宗，在蔣萬安執政下的城市，連中國玩偶都是不合格的東西，竟然還要政治攻擊受害的消費者，製圖羞辱，國民黨的邏輯怎麼失控成這樣了？

