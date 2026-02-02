為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營擋國防預算還赴國共論壇 退將示警：沒實力「中共連談判機會都不給」

    2026/02/02 14:28 記者黃靖媗／台北報導
    退將余宗基2日受訪示警，缺乏國防後盾的兩岸交流是緣木求魚，當台灣沒有實力時，中共連談判的機會都不會給。（記者黃靖媗攝）

    行政院提出1.25兆國防特別預算，在立法院已10次遭藍白封殺，國民黨卻在封殺預算後赴中交流，參與國共智庫論壇。對此，退將余宗基今（2）日受訪示警，缺乏國防後盾的兩岸交流是緣木求魚，當台灣沒有實力時，中共連談判的機會都不會給，呼籲各政黨摒棄一黨之私，以整體國家安全利益為優先考量。

    余宗基今日出席「台灣基進秘書長就職暨『軍人事務部』成立」記者會，會後受訪談及1.25兆國防特別預算表示，1.25兆國防特別預算最重要的是堅固「台灣之盾」，強化自我防衛，並非要挑釁或以軍事手段解決紛爭，而是「求自保」。

    對於在野黨10度封殺1.25兆國防特別預算，余宗基直言，任何兩岸交流只要沒有強而有力的國防後盾，都是緣木求魚，當你沒有實力，「（中共）連談判的機會都不會給你」，唯有國防實力充足，兩岸才有共同的立足點、信任基礎能夠談判。

    余宗基也說，以美國為主導的國際聯盟中，要求國防預算增加是潮流，台灣希望國防支出能達到GDP的3.2％以上，比北約國家更符合川普政府的整體政策要求。

    余宗基指出，美國政府會依據台灣防衛的決心，來決定美軍未來對台灣支援、介入的程度；呼籲國內各政黨摒棄一黨之私，以整體國家安全利益為優先考量，也希望國人支持國防預算，對不支持的政黨展現民意強而有力的監督及制衡。

