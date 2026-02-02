黃志雄指蘇巧慧擅長選舉 彭一書：蘇10年來都在幫新北做事

針對國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）擅長選舉，市議員彭一書（右）表示，蘇巧慧這10年來都在幫新北市做事。（圖擷取自彭一書臉書）

國民黨新北市黨部主委黃志雄今天上午接受廣播節目專訪表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧擔任3屆立委，有父親蘇貞昌的人脈和資源，是很強的候選人，但也提到蘇巧慧擅長選舉。對此，新北市議員彭一書反駁說，蘇巧慧才是會做事的人，而且這10年都在幫新北市做事。

彭一書今天在臉書發文指出，蘇巧慧讓鳳鳴車站提前10年通車，造福3萬多名通勤族，大漢溪堤外便道縮短鶯歌到三重一半的路程，還有鶯歌火車站電扶梯、樹林山區的自來水、幫出版業爭取到公共出借權等等，在地人隨便都舉出好幾個蘇巧慧會做事的政績。

彭一書表示，反觀台北市副市長李四川，在立法院國民黨團總召傅崐萁大修財劃法，把台北市人均配額修成新北市2倍、富者愈富時，一句話都沒有為新北講。把新北弄到這種處境，才說要來新北市選市長，請問新北是台北市政府的附隨單位嗎？

彭一書說，不過黃志雄講的沒錯，蘇巧慧是真的很強，因為她是真的很認真！

