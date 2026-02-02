學者王占璽：習突襲張又俠政局恐動盪 對外用兵將「戰略保守、戰術積極」

中共中央軍委副主席張又俠（前左）落馬，說明其並非習近平（中）的政治盟友。（路透資料照）

中共中央軍委副主席張又俠及中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立落馬，國防院學者王占璽分析，顯示習近平或面臨權力挑戰，因此不顧違反中共體制也要「倉促、突襲」整肅張又俠。然而習此舉恐糾集黨內反習勢力與軍方張系人馬，更增政局變動；受限於此，推測中共近期對外用兵可能採取「戰略保守、戰術積極」方針。

國防安全研究院副研究員王占璽近日發布評析指出，張、劉二人被審查，可回推習近平在2025年10月四中全會前後的處境。四中全會前夕，何衛東、苗華等9上將官宣落馬，落馬將領多來自福建31軍，為習近平在解放軍內的嫡系人馬。當時傳出「逼宮說」，即張又俠與黨內反習元老結盟，要求習近平清理親信，以削弱習對軍政權力的掌握程度。

張又俠如今落馬及《解放軍報》隨後稱張、劉二人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，大幅提高「逼宮說」的可能性。據此回推習近平在四中全會前後，「可能遭遇來自黨內反對力量的集結挑戰，並選擇戰術性妥協」，惟習近平在度過權力危機後快速準備反擊，並在3個月後拔除張又俠、劉振立。

依照中國《國防法》，任免及懲處涉案高階將領是中央軍委的職權，然而，此次張又俠、劉振立落馬，央視報導僅說明由「黨中央決定」，並未提及中央軍委。對此，王占璽指出，中央軍委滿編7人，但四中全會後僅剩4人，如果習在四中全會前已有意願及能力處置張、劉二人，應在四中全會上增補親信將領進入中央軍委，以便查處張、劉並在其後控制軍隊。然而，習近平此次僅能透過中共黨中央。

王占璽續指，此一過程不但已經違反中共體制，也說明習近平未能就整肅張又俠進行提前布局。相較於何衛東、苗華在被官宣落馬前已長期消失，查處張又俠、劉振立的事前過程明顯倉促許多，也說明此波整肅很可能是習近平的政治突襲。

王占璽表示，習近平查處張又俠可能破壞習與反對力量在四中全會前後建立的政治協議及權力平衡，黨內反習勢力若與解放軍內張又俠人馬結合，將增加政局變動的複雜程度。

王占璽還提到，解放軍已陷入缺乏資深將領指揮的窘境，中共若欲對外引發戰端，勢必先鞏固內部政治忠誠。因此習近平近期應會在對外軍事戰略採取相對保守的姿態，而解放軍資淺將領亦可能採取更積極的戰術行動，藉此展現政治忠誠並爭取上位。

