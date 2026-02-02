曾任周春米秘書 新生代蔡侑庭黨內登記參選屏東縣議員

蔡侑庭完成民進黨內登記，宣布參選屏東縣議員，強調青年「挺身而出」扛起世代責任」。（記者羅欣貞攝）

曾經服務於屏東縣府勞青處、工商投資策進會，並曾擔任屏東縣長周春米秘書的蔡侑庭，今（2）日上午前往民進黨縣黨部完成登記手續，正式投入屏東縣議員第一選區（屏東市）選戰，他僅32歲，年輕世代參選，在屏東政壇格外受到矚目。

蔡侑庭已於1月底辭去縣府職務，全力投入選戰，他表示，站出來參選是人生中重要的抉擇之一，「結婚是我人生第一個重要決定，而站出來參選議員，是第二個。」，他也坦言，自己大學就讀戲劇系，原本人生規劃並未設定走上政治舞台，但在公共服務歷練的過程中，逐漸找到想為家鄉付出的方向。

請繼續往下閱讀...

身為屏東土生土長的在地子弟，蔡侑庭指出，從國小到高中都在屏東市就讀，對地方有深厚情感，「這裡的街道、市場、人情味，是我每天生活的一部分，也是我最放不下的根」，正因為熱愛家鄉，才更願意承擔責任，在關鍵時刻站上第一線。

針對外界關心年輕世代投入選舉的意義，蔡侑庭表示，「年輕，不代表最輕鬆，反而代表要為更長遠的未來負責。」，參選不是為了證明個人，而是希望展現年輕世代願意接棒、願意承擔公共責任的決心。

蔡侑庭過去曾於縣府勞青處、工商投資策進會服務，並擔任周春米縣長秘書，長期深入基層、參與產業發展與青年政策推動。他表示，親眼見證屏東在交通、產業與城市建設上的轉型進程，也更加確信地方需要持續注入行動力與新世代視角，才能讓城市真正向前。

對於未來選戰方向，蔡侑庭指出，將以「挺青年、顧產業、強基層」作為施政主軸，致力為青年世代開路、為在地產業拓展舞台，同時守護長輩照顧體系。

蔡侑庭強調，屏東正站在轉型升級的關鍵時刻，「在城市需要有人站出來的時候，我選擇站到最前面。」，他也呼籲鄉親給予年輕世代機會，攜手為屏東打造更有競爭力、更有溫度的未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法