    首頁 > 政治

    今晚與李四川協調新北市長人選？劉和然：黨部怎麼安排一定尊重

    2026/02/02 13:28 記者黃政嘉／新北報導
    外傳台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然今晚可望會面，劉和然今受訪表示，這要尊重黨部。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長人選尚未定案，國民黨新北市黨部主委黃志雄今天上廣播節目「POP撞新聞」專訪指出，包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，這段時間做很多溝通協調，2月15日前決定人選，外傳李四川、劉和然的會面今晚可望成行，劉和然今受訪回應，這要尊重黨部，「黨部怎麼安排，我們一定要尊重」媒體追問黨部有通知你嗎？劉和然笑說「有什麼結果一定會告訴大家」。

    劉和然今與新北市長侯友宜到五股區公所進行行動治理座談會，劉和然會後接受媒體聯訪，對於黃志雄在廣播節目提到「從市民角度來看，李四川是相對穩健候選人」1事，劉和然表示，從他這段時間的接觸以來，黃志雄在處理黨務的過程中是非常中立的，他是節目是針對當遇到「三腳督」時，分析個別副市長的情況，而非針對黨內候選人的比較，他完全能理解。

    而國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康昨天出席民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部成立會時，提到他認為「國民黨支持李四川」，劉和然回應，對於每個人表達他的分析跟看法，「我覺得都要予以尊重」。

    劉和然表示，地方黨部節奏是很清楚的，期程安排完整，就是希望這段時間有機會先協調，在農曆年前把人選定案，既然進到黨的機制，它的節奏、安排，都要保持尊重。他強調，畢竟選舉是1場馬拉松，不是短期衝刺，現在跑得快的人不見得是最早到達終點的人，最重要的是，「我們目標不是在黨內的同志，而是如何贏得2026國民黨勝選」。

