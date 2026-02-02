民眾黨批民進黨歧視李貞秀 王定宇：遵守我國法律很難嗎？

民眾黨批評民進黨用出生地赤裸裸地對李貞秀（見圖）進行歧視打壓。王定宇對此反擊：「落地生根，那就遵守我國法律，很難嗎？」（資料照）

中配出身的民眾黨籍李貞秀將於3日就職我國立委，不過李尚未出具「申請放棄國籍」相關證明，主管機關內政部若認定其就職無效，李貞秀在向各部會調閱資料時，行政機關就無法配合。對此，民眾黨批評民進黨用出生地赤裸裸地進行歧視打壓。民進黨立委王定宇對此直言：「落地生根，那就遵守我國法律，很難嗎？」

王定宇指出，原生的中華民國台灣公民如果要擔任立法委員，必須單一國籍，不得擁有雙重國籍，以前國民黨立委李慶安還因此受法律訴追；新住民要擔任立委，不論是來自美國、馬來西亞、越南、日本，都必須放棄原生國籍，只能單一中華民國國籍。王定宇表示：「民眾黨認為中國籍新移民不用放棄原生國籍，就想擔任立法委員，這才是歧視台灣和其他國籍的人！」

王定宇提到，《中華人民共和國國家情報法》第七條規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密」，假如中國籍人士沒有放棄中國籍，擔任立法委員時到底效忠哪一國？中共依據中國法律，要求中國籍人士進行情報工作，難道這不是中華民國的國安問題嗎？

王定宇在文末也直言：「落地生根，那就遵守我們國家的法律，很難嗎？」

