宋濤今晚設宴款待國民黨 學者酸：國共的高光時刻

國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團訪問中國，3日將在北京出席由國共雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，中國國台辦主任宋濤今晚將設宴款待國民黨。學者批評，這是國共之間的「高光時刻」，論壇是在為「鄭習會」鋪墊。宋濤或台辦海研中心是否會傳達中共指令？國民黨需不需要做政治表態，都值得關注。

蕭旭岑訪團一行，包括國民黨研考會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明、國民黨「國政研究基金會」副董事長李鴻源等40位專家學者。

該論壇由中共中央台辦海研中心與國民黨國政基金會共同主辦，本次主題為「兩岸交流合作前瞻」，國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療等人士將出席，聚焦旅遊、產業、環境、AI人工智慧、防災、永續發展交流合作等議題。

對於國共智庫共同舉辦論壇背後用意？成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，國民黨主席鄭麗文原本期待直接舉行「鄭習會」，但中共方面還在觀察，在立法院第10度阻擋軍購特別預算後，對中共而言，國民黨才算勉強交出成績，這次中共中央台辦海研中心和國政基金會的智庫先行交流，其實也是在為「鄭習會」鋪墊。

洪敬富指出，政府已經強調，兩岸交流不能涉及政治性的談判，必須要有政府授權，所以國民黨就用一些與政治無關的主題，例如AI、氣候變遷、防災等議題做表面上的鋪陳。

洪敬富分析，國共之間的論壇，無非是要創造未來兩黨主席會面的「接觸點」，真的不能排除中共會在論壇期間，透過台辦海研中心傳達黨中央的策略規劃，這都是外界難一窺究竟的檯面下互動，所以外界普遍質疑國民黨是否到北京領旨。

洪敬富批評，中共要消滅中華民國，以「一個中國原則的九二共識」作為兩岸交流的條件，國民黨與「境外敵對勢力」共同舉辦論壇，創造國共兩黨主席會面的機會，實在有愧於民主台灣。

他直指，國民黨這次出動2位副主席前往北京，中共由國台辦主任宋濤出面設宴接待，可說是國共的「高光時刻」。宋濤晚宴上會不會直接傳達中共中央的想法，而且雖然這次是智庫交流，國民黨高層在論壇上需不需要做政治表態，值得外界關注。

