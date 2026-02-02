為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黨產條例修法大出包？ 賴中強曝「曾隸屬國家」附隨組織不只救國團

    2026/02/02 13:28 記者林哲遠／台北報導
    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強。（資料照）

    台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強。（資料照）

    藍白1月30在立法院會強推「中天條款」、「黨產條例」、助理費除罪化等三大惡法，府院正評估採取不副署來因應。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今發文建議，行政院應優先考慮對「救國團解套條款」拒絕副署，並示警不只救國團曾隸屬於國家，包含國民黨附隨組織「中央日報」、「中興票券股份有限公司」等五個相關公司也是，若本法副署公布生效，將產生眾多不預期之糾紛。

    賴中強提出三大理由，首先「不當黨產條例」的立法本旨，就是要處理因過去黨國不分，政黨及其附隨組織不當取得之財產，使其回歸國有或原始所有權人，如回復不能，則追徵其價額。因此，如果某機構曾經歷屬於國家，因過去黨國不分，後移轉成為政黨或其附隨組織控制的財產，那這樣不當取得的財產，正應該歸還國家；如此，才能達到「建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，以落實轉型正義」的立法目的。立法院並未廢止《不當黨產條例》，卻修正「曾隸屬於國家者，不在此限。」明顯與立法目的相違背。

    賴中強續指，再者，國民黨立委游顥等人以救國團「曾隸屬於國家」且從事公益活動為由，案修法將「曾隸屬於國家者」排除於「政黨附隨組織」。問題是，經黨產會認定政黨附隨組織「曾隸屬於國家者」，並非只有救國團，如果本法副署公布生效，將產生眾多不預期之糾紛，難以解決。

    賴中強列舉，一、國民黨附隨組織「中央日報」，曾隸屬於國家，1927年3月22日，武漢國民政府在漢口創辦《中央日報》，社長由國民黨中央宣傳部部長顧孟余兼任，總編輯為陳啟修；二、國民黨附隨組織「中央電影事業股份有限公司」是由國民黨台灣省黨部旗下的「台灣電影事業股份有限公司」與「農業教育電影公司」合併；而「農業教育電影公司」曾經歷屬於國家，1946年3月成立以「發展農村電化教育、提高農民知識水準」為宗旨。

    賴中強補充，三、國民黨附隨組織「中興票券股份有限公司」，曾隸屬於國家：其原始股東包括台灣銀行、交通銀行、中國國際商銀、省屬三商銀等公股銀行；四、國民黨附隨組織「松山油漆廠股份有限公司」，曾隸屬於國家；五、中國國民黨附隨組織「北誼興業股份有限公司」，其前身為國軍退除役官兵輔導委員會液化石油氣供應處。

    最後，賴中強認為，救國團霸佔無論是無償移轉或賤價租用的國家土地，其中屬都會區者，應收歸國有，興建社會住宅（例如劍潭青年文化中心），其中屬風景區者，應收歸國有，轉型為優質長照機構例如日月潭青年文化中心。以回復國有土地的公益功能，並解決政府社會住宅興建用地不足及少子化長照問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播