黨產條例修法大出包？ 賴中強曝「曾隸屬國家」附隨組織不只救國團

藍白1月30在立法院會強推「中天條款」、「黨產條例」、助理費除罪化等三大惡法，府院正評估採取不副署來因應。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今發文建議，行政院應優先考慮對「救國團解套條款」拒絕副署，並示警不只救國團曾隸屬於國家，包含國民黨附隨組織「中央日報」、「中興票券股份有限公司」等五個相關公司也是，若本法副署公布生效，將產生眾多不預期之糾紛。

賴中強提出三大理由，首先「不當黨產條例」的立法本旨，就是要處理因過去黨國不分，政黨及其附隨組織不當取得之財產，使其回歸國有或原始所有權人，如回復不能，則追徵其價額。因此，如果某機構曾經歷屬於國家，因過去黨國不分，後移轉成為政黨或其附隨組織控制的財產，那這樣不當取得的財產，正應該歸還國家；如此，才能達到「建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，以落實轉型正義」的立法目的。立法院並未廢止《不當黨產條例》，卻修正「曾隸屬於國家者，不在此限。」明顯與立法目的相違背。

賴中強續指，再者，國民黨立委游顥等人以救國團「曾隸屬於國家」且從事公益活動為由，案修法將「曾隸屬於國家者」排除於「政黨附隨組織」。問題是，經黨產會認定政黨附隨組織「曾隸屬於國家者」，並非只有救國團，如果本法副署公布生效，將產生眾多不預期之糾紛，難以解決。

賴中強列舉，一、國民黨附隨組織「中央日報」，曾隸屬於國家，1927年3月22日，武漢國民政府在漢口創辦《中央日報》，社長由國民黨中央宣傳部部長顧孟余兼任，總編輯為陳啟修；二、國民黨附隨組織「中央電影事業股份有限公司」是由國民黨台灣省黨部旗下的「台灣電影事業股份有限公司」與「農業教育電影公司」合併；而「農業教育電影公司」曾經歷屬於國家，1946年3月成立以「發展農村電化教育、提高農民知識水準」為宗旨。

賴中強補充，三、國民黨附隨組織「中興票券股份有限公司」，曾隸屬於國家：其原始股東包括台灣銀行、交通銀行、中國國際商銀、省屬三商銀等公股銀行；四、國民黨附隨組織「松山油漆廠股份有限公司」，曾隸屬於國家；五、中國國民黨附隨組織「北誼興業股份有限公司」，其前身為國軍退除役官兵輔導委員會液化石油氣供應處。

最後，賴中強認為，救國團霸佔無論是無償移轉或賤價租用的國家土地，其中屬都會區者，應收歸國有，興建社會住宅（例如劍潭青年文化中心），其中屬風景區者，應收歸國有，轉型為優質長照機構例如日月潭青年文化中心。以回復國有土地的公益功能，並解決政府社會住宅興建用地不足及少子化長照問題。

