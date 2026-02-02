考不到、買得到？民眾網購雨衣竟印「雲林縣工務處」 縣府要查

有民眾購買雨衣，竟買到印有「雲林縣政府工務處」字樣，引起熱議。交工局長汪令堯指出，該款式雨衣已停產12年，且單位已改制，會釐清購買來源。（圖由民眾提供）

有民眾日前在網路購買4套達新牌雨衣，到貨卻發現印有「雲林縣政府工務處」7字，引起網友熱議討論，更有人笑說「恭喜入職」。縣府交通工務局長汪令堯指出，工務處兩年前已改制交工局，而該款雨衣已停產12年，會調查釐清真相。

民眾在網路社群平台「Threads」上貼文，指稱「無奇不有，購買四套的達新雨衣，拆開看竟然是雲林縣政府公務處的，這是啥狀況阿！」網友們紛紛留言討論「這在哪裡買的啊!!!! 考不上工務處，但是買的到工務處 哈哈」、「因該是………限量聯名款」、「恭喜入職」、「恭喜錄取公務員」。

請繼續往下閱讀...

其實雲林縣政府工務處早在兩年前改制為「交通工務局」，此篇貼文一出，今天在辦公室內也掀起討論。一名資深人員表示，其實該款式的雨衣大約在12年前就已經停產，他手上持有的雨衣已經有布料劣化的情況，不懂為何民眾會買到這間「骨董級」雨衣。

汪令堯指出，經詢問廠商，該款雨衣款式早在12年前即已停產，達新公司本身不負責印製任何機關字樣，相關文字由經銷商「達迪實業公司」依訂單後製印刷，而2014年7月10日共交貨51套、隔年6月1日再交貨10套，後續停產後改訂購其它款式，均屬正常公務用途，兩家公司也都回應並無庫存。

汪令堯表示，該局所有雨衣依採購法令辦理，僅供同仁於道路巡查及公務執行時使用，從未對外販售或轉讓，考量雨衣印有公務機關名稱，若遭有心人士利用，恐有冒充公務人員之虞，已要求政風單位了解，並與當事民眾聯繫，釐清購買來源。

有民眾購買雨衣，竟買到印有「雲林縣政府工務處」字樣，引起熱議。交工局長汪令堯指出，該款式雨衣已停產12年，且單位已改制，會釐清購買來源。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法