    首頁 > 政治

    謝典霖舊名「謝典林」 坦言曾犯桃花「霖」改「林」

    2026/02/02 12:53 記者顏宏駿／彰化報導
    謝典霖說，自己曾因犯桃花而改名「謝典林」，但現在已恢復舊名。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣議長謝典霖與網紅開箱自家豪宅引發話題，不少政治評論員對此事做出評論，還延用舊名「謝典林」，其實謝典林去年悄悄到戶政事務所改回原名「謝典霖」。

    「謝典霖」已恢復舊名，這點連AI都不知道！不管用chatgpt或gemini問「彰化縣議長是誰？」一律回答「謝典林」。47歲的謝典霖說，「謝典霖」這個名字是爸媽取的，從小一直沿用到約2015年後才改為「林」。

    謝典霖說，當初會從「謝典霖」改為「謝典林」是因為有一陣子經常「招桃花」，爸爸說，就是因為林中帶雨，才會招來桃花，於是把「霖」字中的「雨」去掉，「謝典林」是過去5年沿用的名字。

    謝典霖補充說，長輩所說的「招桃花」，是指「爛桃花」，就像招來家庭破敗或失和，但他雖曾一度「招桃花」，仍親子和樂，家庭平安、美滿。

    他說，其實「我都無所謂」，因為「霖」與「林」同音，現在已改回「霖」，因為長輩說，他屬羊，羊一定要有水，於是就恢復為「霖」。

    連AI都不知彰化縣議長改名。（記者顏宏駿翻攝）

