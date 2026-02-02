為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀明就職立委仍未棄中國籍 學者：政府須強化接觸管理

    2026/02/02 12:23 記者陳鈺馥／台北報導
    立法院民眾黨團遞補的六位不分區立委，2月3日將宣誓就職，包括將成為我國首位中配立委的李貞秀。（資料照）

    立法院民眾黨團遞補的六位不分區立委，2月3日將宣誓就職，包括將成為我國首位中配立委的李貞秀。（資料照）

    中國籍配偶李貞秀3日即將遞補就任不分區立委，至今仍未放棄中華人民共和國國籍。學者今受訪示警，中國「國家情報法」、「反間諜法」等，明確規定所有中國籍人士，在必要時都有「協助」、「配合」國安與情報工作的法律責任，我政府單位須提高風險意識，強化資訊分流與接觸管理。

    「中華人民共和國國家情報法」第7條規定，「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作，保守所知悉的國家情報工作秘密」；外界質疑若中配擔任立委，恐會配合中共蒐集台灣政府部會的「機密」資訊。

    前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，這個問題的關鍵，其實不在於臆測個人是否有配合中國滲透的主觀動機，而在於我國現行制度與法律結構，本身就已經形塑出一個客觀存在的國安風險。

    洪浦釗指出，首先必須坦率面對一個現實，依照現行法制，確實無法阻止李貞秀就任立委。依「國籍法」規定，她須在就職1年內提出放棄原有國籍的證明；若屆期仍無法提出，相關解職機制才會啟動。換言之，這段期間並不是法律失靈，而是制度原本就預設了無法即時處理的「灰色地帶」。

    洪浦釗分析，同樣地，在她正式就職之後，立法院現行內規也無法事前限制她參與任何委員會或會議。只要程序合法，就不存在可以預先排除的法律工具。從制度面來看，台灣其實沒有能力主動切斷潛在的接觸點與風險節點。

    洪浦釗提到，真正需要正視的國安問題，並不在於當事人主觀上「願不願意」配合中國，而在於中國的法律體系本身，早已將這種配合設定為義務。中國的「國家情報法」、「反間諜法」及相關國安法制，明確規定所有中國籍人士，在必要時都有「協助」、「配合」國安與情報工作的法律責任。這不是政治立場的推論，是寫入法律的制度事實。

    中國公民「配合」情報工作 是寫入中國法律的制度事實

    「只要仍具中國國籍，就不可避免地處於一種結構性的法制衝突之中！」洪浦釗說，一方面在台灣擔任民意代表，承擔民主制度下的公共責任。另一方面，在中國法律架構下，卻被視為必須配合國家安全任務的對象。即便當事人完全沒有任何政治動機，這樣的制度性風險仍然客觀存在，不會因個人意志而消失。

    學者促政府相關單位提高風險意識

    洪浦釗建議，因此這個問題不應被簡化為對個別政治人物的忠誠檢驗，應該被視為台灣在面對威權國家「法律外溢效應」時，制度防衛是否到位的考驗。在無法即時阻止其就職的現實下，政府相關單位必須提高風險意識，強化資訊分流與接觸管理，並重新檢視現行法律是否足以因應這類結構性挑戰。

    他直指，「這不是歧視，也不是預設有罪」，而是民主國家在面對高度制度化的威權法律體系時，最基本、也最必要的國安風險管理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播