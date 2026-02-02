為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    昔日對手蘇巧慧戰新北 黃志雄認證「歷屆市長選舉民進黨很強的候選人」

    2026/02/02 12:24 記者賴筱桐／新北報導
    國民黨新北市黨部主委黃志雄（右）被問到如何評價昔日對手、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，他表示，蘇巧慧算是歷屆市長選舉中，民進黨很強的候選人。（圖擷取自YT頻道「POP撞新聞」）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧密集展開市場掃街行程，國民黨人選尚未定案，國民黨新北市黨部主委黃志雄今天被問到如何評價昔日對手蘇巧慧，他表示，蘇巧慧擔任3屆立委，加上有父親蘇貞昌的人脈和資源加持，在歷屆民進黨市長候選人中，蘇巧慧算是強的候選人。

    黃志雄曾在2016年、2020年立委選舉中，2度與蘇巧慧交戰落敗，2024年黃志雄的太太、新北市議員洪佳君「代夫出征」，挑戰蘇巧慧仍失利，黃志雄被視為是最熟悉蘇巧慧的競爭對手之一。

    黃志雄今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪表示，蘇巧慧擔任3屆立委，其父親、前行政院長蘇貞昌在新北市深耕已久，她知道人脈和資源在哪，這一戰本來對國民黨就是極大的挑戰，而國民黨執政20幾年，雖然基礎建設做了很多，但民眾可能特別挑剔，認為做好是應該的。

    黃志雄說，蘇巧慧年紀相對輕，在新北市當過3屆立委，有老爸的加持資源加疊，算是這幾屆市長選舉中，民進黨相對比較強的候選人，畢竟過去民進黨在新北找不太到人參選，都用徵召的方式，起跑時間晚，通常跟新北沒有太多淵源，而國民黨長期執政，服務基礎相對穩定，民進黨想要攻城掠地仍有困難。

    至於民調顯示，新北市在「三腳督」的情況下，蘇巧慧有機會贏。黃志雄認為，選舉還是回到市民本身，新北市民希望什麼樣的人擔任市長，對新北市未來的期待是什麼，李四川是工程專業背景，務實且實事求是，一輩子為市民做事，不喜歡譁眾取寵，也不喜歡太多選舉花招，而選舉是蘇巧慧擅長的，就看市民想要投給什麼樣的市長。

