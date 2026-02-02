藍白封殺總預算、國防特別條例 賴清德喊話韓國瑜「發揮功能」

總統賴清德今喊話立法院長韓國瑜，能注重未來國家的長遠發展，「不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過。」（記者林正堃攝）

今年度總預算、國防特別條例仍持續遭到藍、白陣營的聯手封殺，賴清德總統今天上午到台北郵局慰勉郵務人員辛勞，他呼籲立法院長韓國瑜注重國家的長遠發展，不管是國家安全或經濟發展、人民的福祉，希望韓國瑜能夠發揮立法院長的功能，讓中央政府總預算儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過。

賴清德趕在農曆春節之前，上午到台北郵局慰勉快捷郵件的投遞同仁辛勞，他在會前接受媒體聯訪，對於中央總預算、國防特別條例持續遭到封殺，他回應說，在立法院當家的國民黨、民眾黨，竟然在預算會期內，都沒有對福國利民的中央政府總預算進行審查，也無視於中國的威脅，對國防特別條例也同樣阻撓，用盡全力、因人設事強行表決通過「顏寬恆條款」、「中天條款」，也通過了國民黨再度擁有黨產，「我希望全國民眾評評理。」

對於藍、白強推的衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等爭議法案，府院會將「不副署」列為選項嗎？賴清德表示，行政院已公開說明，針對這3個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前積極與專家學者討論中。

對於韓國瑜的角色、扮演的職責，賴清德指出，「對於立法院院長，我身為總統沒有批評，只有請託。」期待韓國瑜能注重國家的長遠發展，不管是國家安全、經濟發展以及人民福祉，希望他（韓國瑜）能發揮功能，讓中央政府總預算儘速完成審議、國防特別預算也能儘速通過，這是立法委員職責、也是國會議長應有的權責。

至於被問及藍白強推衛星廣播電視法、不當黨產條例、立法院組織法等爭議法案，府院會將「不副署」列為選項嗎？對此，總統賴清德表示，行政院已經公開說明，針對這3個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對。

