    首頁 > 政治

    開箱豪宅被指「敗票」！謝典霖親上火線說明白

    2026/02/02 12:05 記者顏宏駿／彰化報導
    開箱豪宅議題發燒，謝典霖（左下）強調，跟縣長選舉提名無關。（記者顏宏駿攝及資料照）

    彰化縣議長謝典霖邀請網紅開箱他位於溪州鄉的豪宅，意外引發政壇議論，有人認為，開箱之舉是在「敗姊姊的縣長選票」，但他說，毫無關係，純粹就是很多朋友好奇，透過網紅來開箱。姊姊要選縣長，是她的決定，他有自己的選擇，兩不相關。

    謝典霖說，姊姊要選縣長很突然，如果是家族支持，當她宣佈參選時，爸、媽及議員好朋友就會站在她旁邊，以壯聲勢，但很清楚，姊姊的突然宣佈當下，旁邊都沒有家族中人，畫面說明一切，但「這是她的決定」，我們都不干涉。

    他表示，「我沒有要選縣長」，一切都是外界捕風捉影的揣測，因為目前看來，大環境對國民黨並不利，且賴清德2028拚連任，一定會在今年加大輔選力度，「我不想逆風而行」，後來經父親協調，就是姊姊選立委，他拚議員，維持現狀。

    謝典霖表示，對於此次「開箱豪宅」，早在12月時就與網紅敲定，拍攝時間是今年1月8日，而姊姊宣佈選縣長是在12月底，後來情勢的發展（外界指姊弟之爭）是他不能控制。他們是政治家族，「豪宅問題」將來選舉時一定會再被拿出來炒作，與其到時撇清、自清，不如趁現在還沒選舉「一次講明白」，這就是一般的宅邸，別人要說「豪宅」、「超豪奢」，就讓他們去說，我們經得起考驗。

