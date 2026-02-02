為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨遞補6不分區立委明日就職 中配李貞秀將加入內政委員會

    2026/02/02 12:13 記者陳治程／台北報導
    民眾黨6位新任不分區立委今（2）在2位續任立委帶領下，赴黨部受領當選證書。左起為立委陳昭姿、李貞秀、邱慧洳、陳清龍、民眾黨秘書長周榆修及王安祥、蔡春鯛、劉書彬、洪毓祥。（台灣民眾黨提供）

    民眾黨6位新任不分區立委今（2）在2位續任立委帶領下，赴黨部受領當選證書。左起為立委陳昭姿、李貞秀、邱慧洳、陳清龍、民眾黨秘書長周榆修及王安祥、蔡春鯛、劉書彬、洪毓祥。（台灣民眾黨提供）

    立法院第11屆第5會期今日起報到，多位民進黨、國民黨委員相繼完成作業，但期間不見民眾黨立委身影，據證實，民眾黨團6位甫遞補當選的不分區立委，今日才受領當選證書，預計明日正式報到、宣誓就職。此外，近日因國籍問題備受關注的首位中配立委李貞秀，新會期將加入內政委員會，接班「學姊」麥玉珍把關新住民議題。

    民眾黨黨團6位立委上月底配合黨內「2年條款」辭任，分別為黃國昌、黃珊珊、林憶君、林國成、張啓楷及麥玉珍，其職缺分別由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配新住民李貞秀遞補接任，而這6位新科不分區立委今（2）將在2位留任立委陳昭姿、劉書彬隨同下，赴黨部受領當選證書，預計明（3）日正式赴立法院報到，並宣誓就職。

    據證實，有鑑於民眾黨黨團總召暨黨主席黃國昌請辭立委，黨內已內定新會期黨團幹部人選，新任黨團總召由陳清龍接任、王安祥擔任副總召，邱慧洳為黨團幹事長。

    針對各委員會分配，留任的2位立委陳昭姿、劉書彬，將分自衛環委員會、教育文化委員會，轉戰司法法制委員會及財政委員會；6名新任立委方面，陳清龍選擇交通委員會、王安祥加入外交國防委員會、邱慧洳衛環委員會、蔡春綢教育文化委員會、洪毓祥經濟委員會，至於中配立委李貞秀，則將承接「學姊」麥玉珍腳步加入內政委員會，持續把關新住民議題。

