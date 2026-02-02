怒嗆「有種發誓許芷瑜從沒拿錢進柯家」 吳靜怡三問陳佩琪

陳佩琪昨聲稱，她其實已經寫好有關橘子的文章，內容很「精彩」，吳靜怡對此向陳喊話：「有種提到橘子，那有沒有種發誓許芷瑜從來沒拿過錢進柯家？」同時「三問」陳佩琪。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜被視為相關弊案關鍵角色，不過「橘子」至今出境未歸、行蹤成謎，柯文哲妻子陳佩琪昨（1日）在臉書發文聲稱，她其實已經寫好有關橘子的文章，內容很「精彩」，引起網友熱議。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）對此向陳喊話：「有種提到橘子，那有沒有種發誓許芷瑜從來沒拿過錢進柯家？」同時「三問」陳佩琪。

吳靜怡表示，全台灣都知道這位「愛玩的小女孩」輕輕鬆鬆拉走了1000萬的故事，柯文哲自證許芷瑜「有拿錢」，重點是錢去了哪裡？陳佩琪應該問問柯文哲，這些錢到底先拿去哪裡，許芷瑜是柯文哲下屬，錢還能放在哪裡？吳靜怡也強調：「建議陳佩琪去問清楚柯文哲，吳靜怡跟橘子的關係，少用名嘴和什麼柯黑來混淆視聽。」

請繼續往下閱讀...

吳靜怡也對陳佩琪提出3點質疑，現任基隆市副市長邱佩琳陳述的那幾筆好幾百萬，都是透過住宅警衛室收發，是誰去拿的？京華城的沈慶京有沒有交給許芷瑜等人現金？那是為了資助民眾黨的政治獻金還是給柯文哲的資金？最後，吳靜怡也質問陳佩琪：「陳佩琪妳敢不敢發誓，妳家從來沒有出現沒申報的現金？」

吳靜怡強調，柯文哲再三強調那些在停車場拿的數百萬現金、騎飛輪拿的錢，都沒放到自己口袋裡，那麼那些錢都用去哪裡，這才是陳佩琪要查的，柯文哲刷卡支付的幾百萬廣告經費是誰出的？柯文哲是不是有一個專案辦公室專門在做類似網軍工作的團隊，這背後經費是誰出的？

吳靜怡也說，陳佩琪在澎湖是數學天才，如果寫文為了幫助自己澄清財產來源不明和柯文哲相關未申報的金流，「許芷瑜回台灣才能釐清楚錢的流向，不然，妳的文再長，都是臭不可聞」。吳靜怡在文末怒嗆：「柯文哲、陳佩琪夫妻倆有兒子一起享受天倫之樂，橘子的家人呢？恐怕連她家的貓都會痛恨你們的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法