藍營新北議員布局 黃志雄：提名36席、目標當選34席議會過半

針對2026年新北市議員選舉布局，國民黨新北市黨部主委黃志雄（右）表示，這次國民黨預計提名36席，以取得議會過半席次、拿下34席為目標。（圖擷取自YT頻道「POP撞新聞」）

新北市議員現有66席，2022年國民黨當選32席，民進黨28席，民眾黨1席，其餘為無黨籍。國民黨新北市黨部主委黃志雄今天表示，2026年新北市議員選舉，國民黨預計提名36席，以當選34席、取得議會過半席次為目標，預計永和（第7選區）、汐止金山萬里（第11選區）可能辦理初選。

黃志雄今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，對於新北市議員選舉布局表示，上次國民黨當選32席，希望往上疊加，這次預計提名36席，以取得議會過半的34席為目標。目前黨中央尚未公布議員提名辦法，不確定是否現任優先，各區提名席次還在做準備，其中汐金萬選區因為原本市議員廖先翔當選立委，席次空出來，目前有3人表態參選；永和區現任議員連斐璠不競選連任，有2人爭取，這2區可能辦理初選。

請繼續往下閱讀...

黃志雄說，黨中央頒布議員提名辦法之後，將展開初選協調工作，預計2月底、3月初開放登記領表，初選方式會徵詢參選人意願，包括幾家民調公司、民調時間、配合民調公司檔期等，正常流程是做完民調的隔天早上10點公布，民調結果全部彌封，現場拆封、宣讀、計算加權比例，誰贏、誰輸很清楚。

針對市議員藍白合的可能性，黃志雄認為，多數藍營議員在地方經營已久、扎根很深，有厚實的地方基礎，而民眾黨支持者與國民黨選民屬性不盡相同，民眾黨選民偏年輕，對於藍營小雞影響不大，反而能讓選票極大化，畢竟藍營候選人要拿到年輕票不容易，民眾黨或許能獲得更多年輕人支持，多拿一點票不見得是壞事。

他強調，從選戰結構來看，藍白努力讓席次極大化，議會穩健過半，才能支持未來藍白共推的市長候選人，把市政做好才是人民期待，有穩定的議會是關鍵，不排除任何合作的可能。

至於民眾黨喊出每區都提名，是否衝擊國民黨席次？黃志雄回應，民眾黨席次增加是必然，從現有1席往上加，目標在新北議會成立黨團，他認為有機會，若提名11席都要選上，難度是有的，但是民眾黨往3席走、國民黨往34席走，彼此不衝突、不影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法