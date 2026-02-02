為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李貞秀不敢放棄國籍？ 陳培瑜：應去問問學姐麥玉珍

    2026/02/02 11:15 記者林哲遠／台北報導
    立委陳培瑜。（資料照）

    中配出身的民眾黨籍李貞秀將於明日就職立法委員。不過，由於李尚未出具申請放棄國籍證明，面對中國制定的「國家情報法」要求公民和組織在境外協助進行情報工作，李貞秀是中華民國立委也是中國公民，雙重身分恐對台灣國安造成威脅。對此，民進黨團書記長陳培瑜今直言，白委麥玉珍原本也非台灣國籍，民眾黨就應該去問麥玉珍，當時是怎麼放棄原來的國籍。

    陳培瑜表示，民眾黨前立委麥玉珍原本的國籍也非中華民國，如果麥玉珍是李貞秀的學姐，民眾黨團就應該去問麥玉珍，當時是怎麼放棄原來的國籍，現在李貞秀沒有放棄，當然就是民眾黨團雙標。

    陳培瑜直言，相關做法相當清楚，放棄中國國籍的資料在中國官方網站上已可查詢，如今李貞秀卻不敢做、不想做、不願意做，反將責任甩鍋給台灣政府，是非常荒謬。

    此外，有官員坦言，由於李尚未出具申請放棄國籍證明，主管機關內政部若認定就職無效，李貞秀在向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合。陳培瑜強調，在檯面上的質詢是一回事，每一位立委辦公室都可以參與秘密會議、索取機密資料，各部會也會不定期提供給每個委員辦公室秘密文件。

    陳培瑜呼籲，行政機關不應只限於「不回答質詢」或「不提供索資」，立法院內部是否也應啟動修法，防止具有雙重國籍者參與秘密會議、拿到機密文件，甚至要求部會配合協助中共在台灣的一些操作，也呼籲立法院長韓國瑜，是否有機會在本會期推動立法院內部修法。

