高揚凱向鄭麗文下戰帖 國民黨：標籤化抹紅 複製民進黨惡劣選舉伎倆

高揚凱赴國民黨中央下戰帖。（圖由國民黨提供）

民進黨台北市第6選區（大安、文山）議員擬參選人高揚凱今日赴國民黨中央黨部，向國民黨主席鄭麗文下戰帖，除了砲轟國民黨變成統促黨，並指控鄭麗文「四不一沒有」，不要台灣、不要中華民國、不要軍購、不要台美雙方關係、沒有台灣的繁榮。國民黨則嚴正指出，此類操作不僅毫無事實基礎，更是完整複製民進黨長年慣用的抹紅、扣帽子選舉手法，對台灣民主深化與公共理性討論毫無助益。

國民黨副主席蕭旭岑今日率團前往北京參加國共兩黨智庫交流活動「兩岸交流合作前瞻論壇」，高揚凱今日上午赴國民黨中央黨部，質問在他身後的建築物究竟是國民黨部，還是中共統戰部？鄭麗文過去3個月來，不斷派蕭旭岑、國民黨高層幹部到中共眉來眼去、舔共、朝聖，目的很簡單就是接下來的國共論壇，以及可能的鄭習會。

請繼續往下閱讀...

高揚凱指出，國民黨必須達成3個任務，才能完成目標，首先是杯葛軍購預算，其次，放棄中華民國體制，第三是阻止台美建立穩定的供應鏈關係，也就是台美關稅協議。軍購預算是台灣的安全，中華民國體制維護主權是台灣的尊嚴，台美之間的供應鏈關係是台灣未來的繁榮。「我很訝異，國民黨的鄭麗文什麼都不想要，只想舔共」，鄭麗文有四不一沒有，也就是不要台灣、不要中華民國、不要軍購、也不要台美雙方關係，但是沒有台灣的繁榮。

高揚凱強調，自己身為台灣的一分子，有義務與責任站出來阻止國民黨中央急速統促化與舔共，現在國民黨在黨中央的領導下，已經完全變成統促黨的樣子，所有台灣人也有責任、義務及資格，站出來質疑國民黨。他想請問國民黨台北市長蔣萬安，身為中華民國首都市長，支不支持軍購預算？要不要捍衛中華民國體制？接不接受台美關稅協議？為了台灣的尊嚴、安全及繁榮，請蔣萬安市長站出來說句公道話。

高揚凱說，身為台灣的小孩，他今天正式公開宣戰鄭麗文，請鄭出來接受公開辯論，不要躲在中共的羽翼、保護傘下出賣台灣，出來接受台灣人民的挑戰，「台灣是台灣，中國是中國，台灣中國一邊一國」。對於國民黨無人接下戰帖，高揚凱強調，國民黨在黨中央極統、統促下不斷喪失黨魂，另一方面也把台灣帶到相對危險的邊緣，「這一份挑戰書我一定會送到妳（鄭麗文）手裡，也希望妳出來面對台灣人的公開挑戰」。

國民黨重申，國民黨的兩岸政策一貫且清楚穩定，核心精神就是維持台海和平、確保台灣安全、守護人民福祉，同時善盡區域穩定與國際責任。反對戰爭，也不放棄防衛；主張交流對話，並非屈從退讓；堅持中道理性，是為了避免誤判、降低衝突風險，讓台灣不被推向對抗的最前線。

國民黨強調，將理性務實、以和平為核心的兩岸政策，惡意扭曲不僅無助於台灣安全，反而是民進黨多年來操作對立、製造恐懼、轉移執政失能焦點的老套手法。令人遺憾的是，高揚凱先生今日選擇繼承這套話術，而非回到事實、責任與公共理性的討論。國民黨誠懇期盼，高先生能喚醒其過去關心公共事務的鴻鵠之志，切勿在追逐功名與聲量的過程中，遺忘讀書人應有的學養與自省。

國民黨也以「亡『羊』補牢、『馬』上變好」八字對聯，送給所有明知民進黨執政失能，卻仍選擇助紂為虐、投機取巧的政治操作客，提醒政治人物最基本的良知——看見問題，應選擇補救，而非持續火上加油。民主不需要作秀，台灣更禁不起持續空轉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法