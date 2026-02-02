被11字戳中要害？ 中共官媒跳腳狂喊「賴清德放毒」

總統賴清德1月31日出席台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅先生的追思會，並頒發褒揚令。（資料照）

針對總統賴清德近日一席「我們這代人必須更加團結」等談話，中共鷹派喉舌環球網今天（2日）發文嗆，賴總統說的「境外敵對勢力要併吞台灣」等論調「荒謬」，是「再次投毒」，還稱「祖國完全統一必將實現」。

賴總統1月31日頒贈褒揚令予台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅時強調，過去一代對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，如今則面對境外敵對勢力要併吞台灣，「我們這代人必須更加團結」。

對此，環球網刊文直指，如此荒謬論調，試圖以虛構的外部威脅煽動「抗中保台」，再次暴露其頑固不化的「台獨」分裂本質。還稱台灣社會的真正危機，從來不是「境外威脅」，而是「台獨」分裂勢力數十年來系統性割裂兩岸血脈所釀成的深層裂痕。

文章批評，賴清德口中的「團結」，不是建立在兩岸共同的文化與民族認同之上，而是以「反中抗中」壘起高牆，本質是政治操弄下的「精神牢獄」。文章表示，台灣的未來，不在「反中」口號裡，不在「倚美謀獨」的幻夢中，只在與大陸攜手共謀發展、共赴民族復興的光明大道上。

