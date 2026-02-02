焚化爐進駐名間鄉民下跪陳情！他批縣長許淑華拿台灣茶產業賭博

南投名間反對焚化爐自救會，有民眾抗議程序不公，激憤下跪陳情。（資料照）

南投縣政府規劃在手搖飲茶葉產地名間鄉設置垃圾焚化爐，1月31日舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，引發地方強烈反彈。名間鄉自救會號召大批民眾到場抗議，現場情緒激動，甚至有民眾下跪陳情。台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批南投縣府黑箱作業，直言縣長許淑華在關鍵時刻「拿名間的健康與台灣茶產業去賭博」，選擇犧牲名間鄉民生計與南投農業心臟。

張育萌昨（1）日在臉書發文表示，許淑華一邊風光辦茶博，一邊摧毀全台茶鄉。直接破解南投縣府的兩面手法，「你能想像，南投縣政府可以黑箱到什麼程度嗎？」並質疑南投縣府黑箱作業程度令人難以想像。他提到，去年1月縣府在名間鄉舉辦第一場焚化爐說明會，如此重大的開發案，村內佈告欄卻完全沒有公告，居民憤而質疑未被通知。對此，南投縣環保局竟回應，該說明會屬於「非法定程序」，公告時間不受規定。

張育萌質疑，一座預計影響7.3公頃農地、攸關水源安全的焚化爐，縣府竟以「非法定程序」為由規避資訊公開，「如果這不是黑箱，什麼才是黑箱？」他也指出，名間鄉是台灣手搖飲基底茶的核心產區，茶農憂心焚化爐落塵將毀掉品牌。去年10月南投縣府舉辦世界茶業博覽會前夕，茶農曾下跪遞交陳情書，卻僅換來縣長許淑華在議會總質詢中反覆強調「依法嚴格把關」。

張育萌進一步指出，環境部長彭啟明已公開表示，南投規劃的700噸焚化爐規模「確實比當地垃圾量高出許多」。南投每日垃圾量僅約250噸，縣府原規劃700噸，後來下修至500噸，仍高出實際需求一倍以上，「多出來的垃圾量，是否打算引進全國廢棄物到南投來燒？」

他也批評，縣府在審查過程中多次以強硬手段排除異議聲音。本月初審查會議中，警方甚至將不願背書的鄉公所代表「請」出場；1月31日二階環評範疇界定會議，縣府直接變本加厲、毫無下限，這場攸關名間鄉親生計的會議，開發單位竟想把民眾趕到二樓觀看轉播，試圖限制其現場發言。

張育萌指出，目前一階環評的文件根本還沒備齊，兩條獨立聯外道路許可與私人土地同意書，這些最基本的文件現在都拿不出來，卻急於進入二階程序，縣府甚至動用警力驅離地方代表、排擠民眾於會場外，「這到底是哪門子民主？」

此外，環保團體在焚化爐預定地拍到石虎蹤跡，因此元旦當天茶農們忍痛在田裡排出巨大的「SOS」字樣，要為茶產業和石虎請命。結果，環保局長李易書卻說，科學數據顯示「不影響茶葉生長」。對此，張育萌反駁，就算真的不影響茶業生長，未來消費者若不買旁邊有焚化爐的茶葉，茶農要怎麼辦？

張育萌強調，農業部已指出該地屬於特定農業區，縣府必須說明為何非蓋不可；環境部也建議焚化爐應縮減規模，但縣府仍一意孤行。會議當天，五、六十歲的老村民與拄著拐杖的長輩在寒風中下跪哭喊「撤銷環評、會議無效」，場面令人心酸。

「怎麼樣墮落的政府，才會對人民的聲音如此冷血無感？」他直言，縣府用施捨的姿態，以興建游泳池、圖書館等設施作為回饋，卻完全忽視民眾核心訴求，名間鄉親要的不是游泳池，而是乾淨的水源、世代相傳的耕地，而不是一座蓋在焚化爐旁邊的游泳池。歷史會記得，許淑華在最關鍵的時候，拿名間的健康與台灣的茶產業去賭博，選擇犧牲名間鄉民的生計和南投的農業心臟。

