國民黨台中市長提名協議 楊瓊瓔：尊重黨中央、盼採全民調

國民黨台中市長提名人選遲遲未定，爭取提名的立法院副院長江啟臣昨深夜發臉書，公開宣布已簽署同意黨中央的協議事項，但對於協議內容三緘其口，僅強調配合黨中央的機制；立委楊瓊瓔則表示，針對台中市長提名相關的民意調查作業，她一向尊重黨中央的規劃與權責，也理解中央目前所提出的方向與時程構想。至於協議內容，江、楊不約而同表示，應由黨中央說明，據了解，該協議應是透過內參民調提名市長人選，楊瓊瓔方面則認為應採「全民調」。

江啟臣表示，「尊重黨中央，我同意黨中央提名協議」，雖然盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選，目前確定已經不可能，他每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，只能微笑以對、盡力安撫，強調他過去已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選。

江啟臣說，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，今年1月16日並有了第一次協調，可惜遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日，強調我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人，希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。

江啟臣說，雖然尚未收到第二次協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方，其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與他期待的越快越好有很大落差，但他一定落實尊重黨中央的承諾，「把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給台中」，「台中，不該被焦慮綁架」，「國民黨，不該被等待拖慢」，強調「我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓台中，昂首啟程」。

楊瓊瓔則表示，她個人的期待很單純，就是希望黨中央在整體規劃上，能夠進一步給出明確、具體的民調執行時間安排，讓所有參與的同志與基層都能清楚掌握節奏，安心面對後續的整合工作。

至於民調本身的方式與細節，她始終認為，最重要的原則就是公平、公開、公正。只要程序嚴謹、制度站得住腳，結果自然能夠服眾。不論最後的結果如何，她都會尊重黨的制度，唯一支持國民黨所產生的候選人，並全力投入團結與勝選的工作。楊瓊瓔強調「團結不是口號，而是建立在制度信任之上」，只要過程讓人安心，結果就能凝聚力量，這才是國民黨面對選戰時最重要的基礎。

