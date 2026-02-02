台灣珠寶店被砸窗搶劫？ 中國網軍帳號造謠秒被打臉翻車網酸爆

中國Threads帳號將英國倫敦珠寶店搶案，捏造成在台灣發生，秒被大批網友打臉。（本報合成，擷取自Threads）

社群平台假訊息再度蔓延，臉書、Threads等平台去年流傳「國小生昏倒在台北捷運月台卻無人敢扶」等貼文，但照片場景明顯不是北捷月台，疑似取自中國杭州地鐵，台北捷運公司已出面澄清闢謠。當時也有學者指出，散布該不實訊息的帳號，背後疑與中國集團有關。近期又出現疑似中國網軍帳號試圖在Threads帶風向，將英國倫敦發生的珠寶店搶案捏造成台灣事件，隨即遭網友打臉。

Threads上一個在中國創立並使用簡體中文的帳號，長期發表貶低台灣的言論，並以無關內容造謠、帶風向。近日該帳號轉貼一段國外影片，畫面顯示兩名蒙面歹徒砸碎珠寶店櫥窗、迅速搶走大量物品，卻聲稱事件發生在「『灣灣』某住宅區」，描述歹徒在光天化日下以大錘破壞櫥窗，將珠寶與手錶裝入藍色袋子後逃逸，整個過程不到一分鐘。

請繼續往下閱讀...

然而，影片中的地點並非台灣，畫面文字標註更直接顯示事發地為英國倫敦里奇蒙（Richmond）。英國廣播公司《BBC》報導 也證實，該起搶案發生於當地時間1月31日上午10時30分，地點正是位於倫敦里奇蒙的「Gregory & Co」珠寶店。

由於造謠手法漏洞百出，相關貼文隨即遭大量網友反駁與嘲諷，「原來台灣是歐洲的一部分」、「台灣是倫敦不可分割的一部分」、「就說造謠是中國人天賦」、「中國人讀英文看來真的犯法」、「台灣也是成功將倫敦納入版圖了」、「中國韭菜素質真低，英文都不好，搬運影片隨便標記台灣就以為可以污名化臺灣喔？」、「謝謝你又再次證明了中共小粉紅的道德素養有多低，根本只為個人喜好造謠，還看不懂英文」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法