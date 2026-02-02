黃國昌喊「給我4年」 她翻白眼狠酸： 給他1天我都嫌多

民眾黨主席黃國昌昨喊話：「會讓新北更有型」、「給我4年，我會讓大家為了新北感到驕傲」。詹凌瑀對此直言「別說給他4年，給他1天我都嫌多」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌昨（1日）成立新北市長競選總部，並邀請前黨主席柯文哲、國民黨「戰鬥藍」領袖趙少康到場力挺，黃國昌也喊話：「會讓新北更有型」、「給我4年，我會讓大家為了新北感到驕傲」。媒體人詹凌瑀對此回顧黃在立委任內的表現，直言「別說給他4年，給他1天我都嫌多」。

詹凌瑀昨在臉書發文提到，看到黃國昌在那邊喊出「給我4年，讓新北更有型」，白眼差點翻不回來，而這場競總成立大會與其說是宣示決心，不如說是1場粗糙的政治大秀。

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀質疑：「連趙少康都請來站台了，結果對方當場不留情面地說『國民黨支持李四川』，這不就直接戳破了國王的新衣嗎？這擺明了根本就是『選假的』。」詹表示，這說穿了不過就是黃國昌為了累積與藍營叫板的籌碼，把新北市長選舉當作他政治利益的槓桿，把新北市民當籌碼罷了。

詹凌瑀表示，最讓人聽不下去的就是那句「給他4年」，回顧他立委任內時的表現，除了在鏡頭前咆哮、在直播上帶風向、在議場裡作秀製造對立，他有展現什麼行政能力或協調能力嗎？詹凌瑀直言：「1個只會把聲量置於實質建設之上的政客，這種問政品質與情緒控管，別說給他4年，給他1天我都嫌多。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法