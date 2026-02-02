國民黨新北市長人選未定 黃志雄：2月15日前決定

針對國民黨新北市長人選，國民黨新北市黨部主委黃志雄（右）表示，目前規劃2月15日前決定。（圖擷取自YT頻道「POP撞新聞」）

國民黨新北市長人選尚未定案，引發藍營基層焦慮。國民黨新北市黨部主委黃志雄今天表示，檯面上人選包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，這段時間做了很多溝通、協調，大方向是2月15日前決定人選，將先採協調方式進行，若協調不成再辦理初選。

針對國民黨新北市長人選，黃志雄今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪表示，2月初就市長選舉召開內部會議，來參加的都是地方重要仕紳，會中也做出決議，過年前一定要確認人選，過程中以協調為主，如果各自意見相左，不排除進入初選階段，但是2月15日前會確認最終人選。

主持人黃暐瀚詢問，各陣營是否派代表或本人出席？黃志雄說，開會之前雙方都有徵詢過意見，會議結論也有讓雙方知道，基本上大家都認同。考量劉和然、李四川都是副市長身分，有公務要推動，黨部積極居中協調，目前基調是過年前確定人選，因為年後要跟民眾黨展開協調，藍營小雞也非常焦慮，畢竟綠營人選底定，藍營沒定案，內部也有壓力，考量2位副市長各自有公務，不宜在公開場合強烈要求表態或說明，因此以協調為主，協調不成就會初選。

黃志雄提到，劉和然、李四川雙方陣營有表達意見，但2人尚未碰面，協調會將邀請地方重要人士出席，新北市長侯友宜是重中之重，8年執政、2次選舉都獲得高支持度和高施政滿意度，絕對會扮演重要的協調者身分，市黨部審慎樂觀。

被問及是否有內參民調？黃志雄認為，黨中央會做民調，這是基本的，黨中央自己做，加上這幾個月媒體不同的民調，拿出3份或5份資料當作參考，更有說服力和依據，民調當然不是絕對的，總是檯面上可以參考的數字，知道哪個候選人強、弱，哪個候選人能贏，選舉就是要選贏。

