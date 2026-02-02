立院新會期報到郭國文「搶頭香」連莊 他呼籲這三案優先審議

民進黨立委郭國文於立院新會期報到「搶頭香」，報到後接受媒體採訪。（記者陳治程攝）

立法院今早辦理立委新會期報到，此次由民進黨立委郭國文拔得頭籌，這也是他連續2會期搶先完成報到；他說，不管是1.25兆國防特別預算、中央總預算，乃至台美關稅法案，都希望在新會期優先審議；針對上會期通過爭議法案，他也期許韓國瑜院長在新會期能發揮整合角色，讓立院審理法案，正常運作。

立法院第11屆第5會期今（2）日辦理立委報到作業，其中，民進黨立委郭國文8點一到便抵達立法院群賢樓，在新會期初始「搶頭香」，這是他繼立法院第11屆第4會期後，再度於新會期報到拔得頭籌。第二至第五位報到的新會期立委，分別為國民黨立委陳永康、洪孟楷，民進黨立委蘇巧慧、王美惠。

請繼續往下閱讀...

報到後，郭國文接受媒體採訪表示，他期望立院新會期可優先針對國防部1.25兆國防特別預算條例草案、中央政府總預算案，以及台、美關稅法案進行審理。

針對上會期最後一次院會三讀通過立法院組織法修正案、將助理薪資改為立委補助費等爭議修法情事，他也喊話立法院院長韓國瑜能在新會期發揮整合角色、促進朝野黨團溝通，以利立院正常運作，加速法案審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法