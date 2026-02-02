為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院新會期報到郭國文「搶頭香」連莊 他呼籲這三案優先審議

    2026/02/02 08:58 記者陳治程／台北報導
    民進黨立委郭國文於立院新會期報到「搶頭香」，報到後接受媒體採訪。（記者陳治程攝）

    民進黨立委郭國文於立院新會期報到「搶頭香」，報到後接受媒體採訪。（記者陳治程攝）

    立法院今早辦理立委新會期報到，此次由民進黨立委郭國文拔得頭籌，這也是他連續2會期搶先完成報到；他說，不管是1.25兆國防特別預算、中央總預算，乃至台美關稅法案，都希望在新會期優先審議；針對上會期通過爭議法案，他也期許韓國瑜院長在新會期能發揮整合角色，讓立院審理法案，正常運作。

    立法院第11屆第5會期今（2）日辦理立委報到作業，其中，民進黨立委郭國文8點一到便抵達立法院群賢樓，在新會期初始「搶頭香」，這是他繼立法院第11屆第4會期後，再度於新會期報到拔得頭籌。第二至第五位報到的新會期立委，分別為國民黨立委陳永康、洪孟楷，民進黨立委蘇巧慧、王美惠。

    報到後，郭國文接受媒體採訪表示，他期望立院新會期可優先針對國防部1.25兆國防特別預算條例草案、中央政府總預算案，以及台、美關稅法案進行審理。

    針對上會期最後一次院會三讀通過立法院組織法修正案、將助理薪資改為立委補助費等爭議修法情事，他也喊話立法院院長韓國瑜能在新會期發揮整合角色、促進朝野黨團溝通，以利立院正常運作，加速法案審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播