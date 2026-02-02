為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中市長人選未定 江啟臣深夜表態：已簽署黨中央提名協議！

    2026/02/02 00:46 即時新聞／綜合報導
    2026九合一大選腳步越來越近，相比民進黨各縣市首長提名相繼定於一尊率先跑選戰，國民黨許多地區仍陷於地方勢力較勁內鬥升溫，讓藍營支持者暗自焦急。其中較受關注的台中市長提名，被視為有力人選的立法院副院長江啟臣週日（2/1）終於發聲，表態願意尊重黨中央，同意黨的提名協議。

    江啟臣1日深夜突然在臉書發文，「今天是2月1日，盧秀燕市長呼籲1月底前決定人選確定已經不可能。每天勤走地方，面對基層不斷詢問、不停勸進，我感受到大家的焦慮與不安、溢於言表的不耐與不滿，我只能微笑以對、盡力安撫。」

    「過去我已多次公開表達尊重黨中央，只盼儘快儘早確定人選，去年12月中黨部啟動協調日期徵詢，到今年1月16日總算有第一次協調，但很遺憾最後破局，之後盧市長也再次表達希望提名不要超過2月19日。我們的共同目標都是希望讓支持者安心、團結所有人。希望黨內民主競爭是團結的起點，不是對立、而是接力。」

    他接著說：「雖然尚未收到第二次的協調日期通知，但黨中央已將協議方案傳給雙方。其內容雖然不能如盧市長建議的2月19日前完成提名，也與我期待的越快越好有很大落差，但我一定落實我尊重黨中央的承諾。我在此公開宣布，我已簽署同意黨中央的協議事項。我願意把競爭交給制度、把結果交給民主、把團結留給臺中。」

    最後江啟臣表示，「臺中，不該被焦慮綁架；國民黨，不該被等待拖慢。我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓臺中，昂首啟程」

