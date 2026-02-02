短短1個月瘦11公斤！矢板明夫曝「3大秘密武器」

矢板明夫1個月瘦了11公斤。（圖翻攝自矢板明夫臉書）

印太戰略智庫執行長矢板明夫週日（2/1）突然在臉書分享自己的減肥心得，自曝近一個月已經瘦了11公斤，他分享這次有「3大秘密武器」讓他成功減重，分別是「強烈到不容失敗的動機」、「醫療輔助」和「AI」，引發熱烈討論。

矢板明夫深夜在臉書發文，「2026年1月，我從91公斤，降到了79.9公斤，一個月整整少了11公斤。這不只讓我回到15年前的體重，也讓我終於搞懂一件事，要減肥成功，靠的從來不是意志力，而是方法。我把這次的經驗，總結成三個『秘密武器』。」

「第一個，是強烈到不容失敗的動機。以前我也常喊著要減肥，但美食一出現，立刻投降。這次不一樣，一位朋友和我打了一個極度不理性的賭，說如果誰月底前沒瘦下10%，就要送對方一支百達翡麗。當我上網一查，發現最便宜也要 158 萬台幣時，整個人瞬間嚇醒。因為158萬的，要買可能還買不到，一不小心就會兩百多萬。雖不至於傾家蕩產，也絕對是傷筋動骨。」

「第二個武器，是醫療輔助。在朋友建議下，我使用了俗稱『瘦瘦針』的治療方式。它最大的幫助不是讓體重瞬間下降，而是讓『餓』這件事變得不那麼難受。對我這種應酬多、飯局多的人來說，能在不餓、不煩躁的狀態下做出理性選擇，已經成功了一半。」

「第三個，也是我認為最關鍵的武器，是 ChatGPT AI。我幾乎把它當成24小時隨身教練，每餐拍照、算熱量、問判斷。有一次我偷偷吃了兩塊肥肉，事後才坦白，它居然先『生氣』，再很冷靜地幫我補救。它會提醒我鹽分比糖更可怕、尿酸太高要小心、半夜餓醒只吃 7 顆杏仁就好，而且保證隔天體重不會出事。專業又囉嗦，但非常可靠。」

最後矢板明夫表示，「這一個月下來，我發現減肥其實不用苦行。應酬時吃菜、敬酒時抿一口，運動也不用拼命，只要不讓身體發炎水腫。當體重計的數字每天往下，那種成就感，真的會讓人上癮。這次減肥，讓我深刻感受到，科技真的能改變生活。只要工具用對、方法找對，再給自己一個退無可退的理由，看似不可能的事，其實也沒那麼難。如果你也想改變，或許可以從今天開始，給自己一個新的嘗試。」

