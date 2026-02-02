為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    毛嘉慶開口約砲的就是她！「小草女神」發聲了：確實不舒服

    2026/02/02 00:23 即時新聞／綜合報導
    小草女神劉岑妤認了就是曾遭毛嘉慶性騷的受害者。（圖翻攝自劉芩妤IG）

    小草女神劉岑妤認了就是曾遭毛嘉慶性騷的受害者。（圖翻攝自劉芩妤IG）

    有意代表民眾黨參選桃園市中壢選區議員的名嘴毛嘉慶，近日驚傳曾性騷擾同黨正妹女志工，甚至還脫口邀約對方去開房間。如今被害人終於現身，原來是被封為「小草女神」、獲白營提名參選台中市議員的劉岑妤。她近日發聲回應此事，坦言毛嘉慶的行為確實讓她感到不舒服。

    劉岑妤近日在臉書發文，「這幾天看著外界討論得沸沸揚揚，我選擇先沈默了一陣子。一月，似乎是個多事之秋，原以為自己向來是那個越挫越勇、樂觀開朗的『小太陽』，能對風雨一笑置之，但坦白說，面對這些紛擾與某些惡意的言語，心情難免還是受到了影響。為了不讓沉默被錯誤解讀，造成外界更多誤會，更不願被他人『代言』。我想是時候該簡單說明，以正視聽。」

    「首先，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私，而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量。這種可能對當事人造成二次傷害的行徑，並非我們所期待的正直良善，更不是保護受害者的應有之道，其次，政治人物的私德與人品至關重要，我不願為錯誤的行為背書，也不願為了大局而掩蓋真相；因為我認為誠實、正直與善良是民眾黨最基本的底線，不容有任何模糊空間。」

    最後她說：「這段時間，我全心投入基層，認真爭取選民認同，對於這場突如其來的紛擾，我本無意隨之起舞，但更拒絕被這類桃色標籤模糊了焦點。我始終相信，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選。接下來，我仍會將所有心力回歸選區與基層，繼續為更好的政治文化努力！」

    根據《NOWNEWS》報導，週六（1/31）劉岑妤電話受訪表示，黨中央接獲檢舉第一時間就有去找她，她已將事情的來龍去脈都說清楚，相信黨中央會妥善處置，而她現在忙著選舉，無意捲入毛嘉慶跟前社發部主任張清俊的紛爭。劉岑妤說，她沒有想到這麼多人知道當事人就是她，毛嘉慶的行為確實讓她感到不舒服，但細節她不願多說。

