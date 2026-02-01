被酸黑道選縣長！陳見賢發言人竟這樣澄清 她驚：承認是超大尾流氓

陳見賢的發言人田芮熙。（取自陳見賢競辦社群）

地方大選在即，國民黨新竹縣長提名掀內戰，風波持續升溫。表態參選的立委徐欣瑩開嗆對手、現任竹縣副縣長陳見賢，還酸他有黑道背景。面對地方反對勢力說陳見賢是1990年「二清專案」的管訓流氓，其辦公室發言人田芮熙跳出來澄清，強調陳見賢遭遇的是「一清專案」。財經網紅胡采蘋忍不住噴笑，田芮熙的天才澄清根本是在說陳見賢不是小流氓，而是全台「首惡」，根本越描越黑。

胡采蘋今天（2/1）在臉書發文，「最近我發現陳見賢的發言人田芮熙非常正，每次她出現在電視新聞我就會一陣驚嘆，超像剛出道時的學姐黃瀞瑩，但看了她講話幾次以後，我突然感覺到我可能發掘了下一個王大陸欸。一開始我注意到她完全就是因為很像學姐，我才知道她老闆叫做陳見賢，打美女牌真的有效果。但效果也就只到這了，因為接下來有人說陳見賢是新竹風飛砂的黑道，是二清專案（迅雷專案，在1984年一清專案之後發動，故俗稱二清）的管訓流氓，為什麼可以選縣長，然後陳見賢就說要告人家，再由美女發言人站出來澄清。」

「美女發言人的澄清非常有王大陸的風格，她說陳見賢才不是二清專案的流氓，絕對不是，他是一清專案（戒嚴時期台灣警備總司令部主導，針對全台主要幫派和流氓進行掃蕩）的！是一清！不是二清！我的天老爺，這是什麼超天才澄清，當初蔣經國抓一清專案那都是全台首惡，羅福助、顏清標，以及一度雄霸南台灣，黑也是他、白也是他，南部無人敢抓，只能北部警方下屏東對決的屏東縣議長鄭太吉，一清專案是全員惡人好嗎。幫老闆澄清老闆不是小流氓，是全台一清首惡，這是？」

胡采蘋接著說：「已經走錯了第一步，陳見賢的團隊只好開始瞎掰，宣稱當時被一清專案管訓是未經審判、是冤枉的，講到這邊我都可以接受，司法審判程序的確就是那個年代的問題。然而接下來畫風變得非常喜感，他們開始說，陳見賢是一個在舊年代被冤枉的白色恐怖受害者。我真的笑出來，現在蔥派演技上身了嗎，入戲到整個人變白色恐怖受難者了嗎？」

「為了想知道這位白色恐怖受難者到底有多冤，隨便一google就發現，他上週才跟一個新竹風飛砂的大咖『謝東毅』同框，接收人家捐贈的消防車，而這位『謝東毅』就是風飛砂的風北會長，生意做很大，在柬埔寨還有一個詐騙機房『老虎機房』，被檢方求刑15年。所以這是白色恐怖受害者？」

胡采蘋繼續調侃，「更好笑的是，剛剛我想查一下發言人強調老闆不是二清、是一清的經典影片，沒想到又看到threads上有人貼的新聞，原來陳見賢老大比韓國瑜老大更佛心，韓國瑜是苦命所苦、睡到中午，高雄市長室中午才開始上班，然而陳見賢老大當新竹縣議長的時候，一律下午兩點以後才開會，議員可以早上睡飽、中午吃飽，下午兩點以後再上班。這種時間管理我很愛，因為台股一點半收盤，可以炒完股票再進議會對嗎，這時間我太熟悉了吧。」

現任竹縣副縣長、國民黨竹縣長擬參選人陳見賢。（資料照）

