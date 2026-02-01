蕭敬嚴宣布參選新北議員 替汐金萬鄉親發聲

國民黨前發言人蕭敬嚴。（資料照）

中國國民黨前發言人蕭敬嚴今天（1日）在臉書宣布參選新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員，並公開競選主視覺，並喊出「為你發言」口號，展現深耕家鄉打拚的決心。蕭強調，他將一步一腳印，走遍每個市場、每條街道、每個需要被看見的角落；要把鄉親的聲音帶進議會，把需求一件一件落實，希望能獲得汐金萬鄉親的支持。

新北市第11選區（汐止、金山、萬里）要選出4名市議員，多年來，就是張錦豪、周雅玲、白珮茹及廖先翔4人，剛好綠營2席藍營2席局面；國民黨議員廖先翔換跑道前進國會，順利當選立委。國民黨內有意爭取提名者有4人，其中台北市立委羅智強辦公室主任何元楷和蕭敬嚴，先後宣布參選，擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源也勤訪基層布局。

針對首度公布的競選主視覺，蕭敬嚴說明，特別採用「黃藍配色」具有特殊意涵。藍色代表始終如一的政黨價值與專業沉穩，亮黃色則象徵「活力的開端」。蕭敬嚴表示，黃色代表年輕與創新，他希望為汐止、金山、萬里的政治環境注入新鮮動能，帶動地方氣象一新。

蕭敬嚴認為，汐止長年的交通瓶頸、以及金山與萬里的產業轉型需求，已經讓地方不能再等，更不能交給新手「邊做邊學」。因此，他決定提出「為你發言」作為核心口號。蕭敬嚴指出，過去他為政黨辯護，未來他要將這份發言專才轉化為民意代表的職責，在議會為鄉親的需求發言、為不公平的事發聲。

