中配立委爭議》民眾黨：李貞秀已在台落地生根 綠赤裸裸歧視打壓

民眾黨籍的中配李貞秀將於3日就職我國立委。（資料照，擷取自李貞秀臉書）

中配出身的民眾黨籍李貞秀將於3日就職我國立委。由於李尚未出具申請放棄國籍證明，有官員坦言，主管機關內政部若認定就職無效，李貞秀在向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合；民眾黨痛批，民進黨用出生地、血統論，赤裸裸的進行歧視打壓。

民眾黨發言人張彤表示，生活在一個民主法治的國家，權力相互監督制衡，而台灣法律的解釋權，不該讓行政機關「因人設事」。賴清德總統一再以超越憲法的男人自居，也難怪這位「知情官員」會自詡為大法官的恣意胡亂解釋法律，實屬法治國悲哀。

張彤認為，李貞秀在台灣居住超過十年、早已落地生根，她領了中華民國身分證、多年來履行國民應盡的義務與責任，前年被台灣民眾黨提名為不分區之後，更經過中選會確認符合參政要件，確認其被提名資格，如今內政部卻不甩「兩岸人民關係條例」，逕行以「國籍法」認定，一個國家，各個機關不同調、解釋超混亂，讓基層根本無所適從。

張彤批評，民進黨立委吳思瑤未審先判李貞秀勢必為中共效命，可見民進黨政府一面宣稱照顧新住民、一面把陸籍新住民視為二等公民：邱垂正甚至無知的說出「努力一點就可以放棄中國國籍」，可見這些官員毫無常識、眼中沒有人民、沒有憲法更毫無法治觀念，只想當民進黨忠犬，令人感到悲哀。

