謝典霖高調炫富 吳音寧：「窮彰化、富謝家」未來還要交給她？

行政院中部辦公室副執行長吳音寧說，謝家從政3代，豪宅越蓋越豪奢。（翻攝自吳音寧臉書）

彰化縣議長謝典霖今天高調炫自家豪宅，還稱，因為彰化土地便宜，才能蓋豪宅，又稱這是台北人的一般標準。但網路對他「高調炫富」，罵聲不斷。

行政院中部辦公室副執行長吳音寧說，窮彰化、富謝家，謝家從謝典霖的阿公謝言信開始從政三代，至今40年，每一代都有「代表性的豪宅」，一代比一代豪奢，若不是從事政治，誰能像謝家一樣。謝典霖說「彰化土地便宜，才能蓋豪宅」，這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？

吳音寧臉書PO文說，早在2年前，謝典霖的弟弟就因為「不小心」開箱自家豪宅，即被謝家長輩帶去廟裡拜拜懺悔。但如今，謝典霖顯然又忍不住想要炫一下了？畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家的白宮顯得多麼「特別」?!

吳音寧表示，謝家四連棟的豪宅，原座落在台糖土地上，取得土地的時間點，正是謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣。也難怪30歲就當議長至今的謝典霖，會在影片中輕描淡寫地說：「彰化的土地也不貴。」這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？

吳音寧說，40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳯，三代立委，只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅。而彰化的未來，竟然，還要交給謝家來決定嗎?!

