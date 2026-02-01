謝典霖開箱700坪「白宮豪宅」惹議 網友開酸：彰化謝家我獨自升級

彰化謝家位於溪州的700坪豪宅引發爭議，吳音寧PO圖開酸。（擷取自吳音寧臉書）

國民黨立委謝衣鳯位於彰化縣溪州鄉的700坪謝家豪宅，被網友笑稱是「衣鳯百貨」，近期卻被其胞弟、彰化縣議長謝典霖帶著網紅拍片「開箱曝光」引發熱議，謝典霖還表示「彰化土地便宜，這只是台北一般人的家庭」，說法掀起討論。對此，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧直言，謝家三代掌權，只富了謝家，彰化的未來不該再交給謝家決定；網友也痛批，「彰化謝家我獨自升級」、「真正的民脂民膏堆起來的」。

吳音寧今（1）日在臉書發文表示，這不是謝家第一次炫富，在她競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇曾醉茫茫開直播炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。事後雖被謝家長輩帶去廟裡拜拜懺悔，但如今謝典霖又再度高調曝光豪宅。她質疑，在勞工平均收入全國倒數的彰化縣，謝家宛如「白宮」般的豪宅顯得格外突兀。

請繼續往下閱讀...

吳音寧點出，謝家四連棟的豪宅座落在台糖土地上，取得過程備受爭議。時間點正值謝衣鳯在立法院經濟委員會、負責台糖預算審查期間，謝家旗下「隆霖營造」透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下。

吳音寧進一步指出，除了突兀的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳯和謝典霖聯合服務處前方的台糖地，也被視為他們的私人停車場。而且不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣。也難怪30歲就當議長至今的謝典霖，會在影片中輕描淡寫地說：「彰化的土地也不貴。」這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？

吳音寧感嘆，如果那些土地，能成為鄉親散步的公園，成為有用的建設；如果那座專屬謝典霖和他兒子的私人室內籃球場，是所有農村年輕人都能奔跑的空間；如果那些被霸佔去蓋豪宅的土地，能成為帶動產業發展的空間，彰化或許會不一樣。但現實卻是，40多年來，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳯，三代立委只讓家族愈來愈富，蓋出一棟比一棟巨大的豪宅。她最後反問：「彰化的未來，真的還要交給謝家來決定嗎？」

貼文隨即湧入大批網友熱烈回應，「彰化謝家我獨自升級」、「真正的民脂民膏堆起來的」、「一個炫富，一個肥貓，兩個都一樣！」、「彰化人的選擇，然後彰化人越來越窮」、「雖然都有報導，然而許多人民還是尊崇畏懼這些用權勢取得土地財富的人，有其他縣市也是這樣，真是不明白？！」、「跟基隆謝家87趴像」、「這就是既得利益者永不放棄權力的原因」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法